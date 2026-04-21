  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा,सांसद प्रणीति शिंदे, बोलीं- महिलाओं का इस्तेमाल करने की भाजपा कर रही थी साजिश

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा,सांसद प्रणीति शिंदे, बोलीं- महिलाओं का इस्तेमाल करने की भाजपा कर रही थी साजिश

यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कांग्रेस ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) पर केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। सांसद प्रणीति शिंदे (MP Praniti Shinde) ने कहा कि महिला आरक्षण (Women's Reservation) के मुद्दे पर भाजपा की मंशा साफ नहीं है। सत्ता की लालच में महिलाओं का इस्तेमाल करने की साजिश की जा रही थी। इसका कांग्रेस ने पर्दाफाश किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कांग्रेस ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) पर केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। सांसद प्रणीति शिंदे (MP Praniti Shinde) ने कहा कि महिला आरक्षण (Women’s Reservation) के मुद्दे पर भाजपा की मंशा साफ नहीं है। सत्ता की लालच में महिलाओं का इस्तेमाल करने की साजिश की जा रही थी। इसका कांग्रेस ने पर्दाफाश किया है।

पढ़ें :- कांग्रेस ने मोदी सरकार पर परिसीमन जोड़कर महिला आरक्षण टालने का लगाया आरोप, सोनिया-राहुल के पत्र का जिक्रकर जयराम रमेश ने कहा- लागू करने में देरी क्यों?

उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं की हितैषी रही है। भाजपा का झूठ जनता समझती है। कांग्रेस ने पहली बार पंचायत में महिला आरक्षण दिया। लेकिन, भाजपा जल्दबाजी में महिला बिल के नाम पर जनता को धोखा देना चाहती है।

महिला बिल के जरिये देश को तोड़ने की साजिश का कांग्रेस ने किया पर्दाफाश 

सांसद प्रणीति शिंदे (MP Praniti Shinde)  ने कहा कि कांग्रेस इस पर सार्वजनिक चर्चा चाहती है। भाजपा की प्रलोभन की नीति उजागर हो चुकी है। महिला बिल के जरिये देश को तोड़ने की साजिश थी। इसका कांग्रेस ने पर्दाफाश कर दिया। वहीं आराधना मिश्रा मोना (Aradhana Mishra Mona) ने कहा कि यूपी में 2027 में चुनाव है। जरा भी नैतिकता है तो यूपी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें। कहें कि पहले यूपी विधानसभा चुनाव में 33 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव पास कराए। कांग्रेस समर्थन करेगी।

बीजेपी में जरा भी नैतिकता है तो यूपी विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण प्रस्ताव पारित करें, कांग्रेस करेगी समर्थन

पढ़ें :- मुरली मनोहर जोशी ने कहा- 'विश्वगुरु' शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, हम आज कल विश्वगुरु नहीं हैं...'

सांसद ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से महिला आरक्षण (Women’s Reservation) के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) की कार्यशैली, उसकी प्रतिबद्धता तथा क्रियान्वयन की दिशा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। इस अवसर पर विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना (Aradhana Mishra Mona)  ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा महिला आरक्षण (Women’s Reservation)  जैसे संवेदनशील एवं दूरगामी प्रभाव वाले विषय पर व्यापक राजनीतिक सहमति और पारदर्शी नीति निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। इस मौके पर मनीष हिंदवी, सचिन रावत समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lucknow News: लखनऊ में बदला स्कूलों का समय, अब प्री-प्राईमरी से कक्षा 8 तक के बच्चों को इतने बजे होगी छुट्टी

Lucknow News: लखनऊ में बदला स्कूलों का समय, अब प्री-प्राईमरी से कक्षा...

यूपी के परिषदीय विद्यालयों ने नवीन नामांकन में पकड़ी रफ्तार, 26 प्रतिशत लक्ष्य पूरा , अप्रैल से गतिशील अभियान जुलाई तक चलेगा

यूपी के परिषदीय विद्यालयों ने नवीन नामांकन में पकड़ी रफ्तार, 26 प्रतिशत...

अमरोहा में सियासी उलटफेर: गंगेश्वरी के ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र खड़गवंशी BJP को छोड़, हुए ‘साइकिल’ पर सवार

अमरोहा में सियासी उलटफेर: गंगेश्वरी के ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र खड़गवंशी BJP को...

सोनौली बॉर्डर पर फिर लौटी रौनक: व्यापार सामान्य, रिश्तों में गर्माहट — अफवाहों पर विराम

सोनौली बॉर्डर पर फिर लौटी रौनक: व्यापार सामान्य, रिश्तों में गर्माहट —...

सपा ने सीमा राजभर उर्फ भावना को बनाया महिला सभा का अध्यक्ष, पूर्वांचल में बढ़ सकती है सुभासपा की मुश्किलें

सपा ने सीमा राजभर उर्फ भावना को बनाया महिला सभा का अध्यक्ष,...

यूपी में दरोगा की बारात से पहले ‘लव स्टोरी’ का क्लाइमैक्स: प्रेमी पहुंचा, मंडप में खुद रचा ली शादी

यूपी में दरोगा की बारात से पहले ‘लव स्टोरी’ का क्लाइमैक्स: प्रेमी...