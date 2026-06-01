कर्नाटक विधान परिषद में 7 रिक्त सीटों के लिए चुनाव का ऐलान, मतदान 18 जून को

बेंगलुरू। कर्नाटक विधान परिषद (Karnataka Legislative Council) में सात रिक्त सीटों को भरने के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव अधिसूचना (Election Notification) सोमवार को कर्नाटक विधानसभा सचिव और प्रतिवेदक एमके विशालाक्षी (M.K. Vishalakshi, Secretary and Reporter, Karnataka Legislative Assembly) ने जारी की है।

विधान परिषद के सदस्यों गोविंदराजू (कांग्रेस), नसीर अहमद (कांग्रेस), एमटीबी नागराज (भाजपा), प्रताप सिंह नायक (भाजपा), तिप्पनप्पा कामकानूर (कांग्रेस), सुनील वल्यापुरे (भाजपा) और बीके हरिप्रसाद (कांग्रेस) की सेवानिवृत्ति के कारण ये रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई।

चुनाव कार्यक्रम (Election Schedule) के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून है। आवश्यकता पड़ने पर मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधान सौधा की पहली मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 106 में होगा। मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी और चुनाव प्रक्रिया 20 जून को समाप्त हो जाएगी।

कर्नाटक विधानसभा सचिव विशालाक्षी (Vishalakshi, Secretary of the Karnataka Legislative Assembly) चुनाव अधिकारी (Election Official) होंगी और कर्नाटक विधानसभा निदेशक बीएस महालिंगेश सहायक चुनाव अधिकारी (B.S. Mahalingesh, Director of the Karnataka Legislative Assembly, Assistant Election Officer) होंगे। उम्मीदवारों को फॉर्म डी में अपना नामांकन जमा करने का निर्देश दिया गया है और कम से कम 10 मौजूदा विधायकों को उम्मीदवार के समर्थन में अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नामांकन जमा करते समय 5,000 रुपए और अन्य उम्मीदवारों को 10,000 रुपए जमा करने होंगे। कर्नाटक में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच हो रहे इस चुनाव का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि प्रमुख दल अपनी विधायी शक्ति और राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारेंगे।उम्मीदवारों और पार्टी नामांकनों के संबंध में विस्तृत जानकारी आने वाले दिनों में मिलने की उम्मीद है।