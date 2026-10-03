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PoK की युवती को भारतीय सेना ने LoC के पास पकड़ा, राजौरी ज़िले में घुसपैठ की कर रही थी कोशिश

Woman from PoK arrested near LoC : पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर की एक 19 साल की युवती को भारतीय सेना ने तब पकड़ा, जब वह कथित तौर पर LoC पार करके जम्मू-कश्मीर के राजौरी ज़िले में भारतीय इलाके में घुस गई थी। अधिकारियों ने शनिवार को इसके बारे में जानकारी दी है। युवती की पहचान कोटली ज़िले की खुइरेटा तहसील के बैंस गाला गाँव की रहने वाली सामिया अज़ीम के तौर पर हुई है।

By Abhimanyu 
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Woman from PoK arrested near LoC : पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर की एक 19 साल की युवती को भारतीय सेना ने तब पकड़ा, जब वह कथित तौर पर LoC पार करके जम्मू-कश्मीर के राजौरी ज़िले में भारतीय इलाके में घुस गई थी। अधिकारियों ने शनिवार को इसके बारे में जानकारी दी है। युवती की पहचान कोटली ज़िले की खुइरेटा तहसील के बैंस गाला गाँव की रहने वाली सामिया अज़ीम के तौर पर हुई है।

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रिपोर्ट्स के अनुसार, PoK की युवती को शुक्रवार देर शाम नौशेरा सेक्टर के पुखेर्नी गाँव में LoC पर तैनात सैनिकों ने पकड़ा। अधिकारियों ने बताया कि सैनिकों ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और शुरुआती पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उसके पास से कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली। इसके बाद महिला को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया ताकि आगे की पूछताछ हो सके और उसकी पहचान तथा भारतीय इलाके में उसके आने के कारणों की पुष्टि की जा सके। फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां ​​यह पता लगा रही हैं कि क्या वह अनजाने में LoC पार कर गई थी या उसके आने के पीछे कोई और वजह थी।

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