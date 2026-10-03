IND vs PAK Final : भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, टीम की गोल्ड मेडल पर होगी नजर

IND vs PAK Final : एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट इवेंट के फाइनल में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं। इस मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। टीम की नजर गोल्ड मेडल पर होगी। इस मैच के टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों ने एक बार फिर हाथ नहीं मिलाया।

एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल मैच में भारत और पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): साहिबजादा फरहान (कप्तान), माज़ सदाकत, उस्मान खान (डब्ल्यू), सईम अयूब, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, साद मसूद, अबरार अहमद, सुफयान मोकिम

भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमराह