प्लेन में पायलटों का झगड़ा और सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग, फिर इजरायल को भेजने पड़े लड़ाकू विमान

World News : दुबई से इज़राइल जा रहे एक कमर्शियल प्लेन को बुधवार को सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जिसके बाद कुछ समय के लिए प्लेन के हाईजैक होने की आशंका पैदा हो गई। ऐसे में इज़राइल को अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़े। यह घटना प्लेन के दो पायलटों के बीच हुए झगड़े की वजह से हुई और प्लेन में सवार सभी लोग सुरक्षित थे। यह प्लेन सऊदी अरब के एक सिविल और मिलिट्री बेस, तबुक में उतरा।

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से इज़राइल जा रहे एक कमर्शियल प्लेन के दो पायलटों के बीच झगड़े की वजह से उसकी बुधवार को सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। प्लेन में सवार सभी लोग सुरक्षित थे। प्लेन सऊदी अरब के तबुक में उतरा, जो एक सिविल और मिलिट्री बेस है। इससे कुछ समय के लिए प्लेन के हाईजैक होने की आशंका पैदा हो गई और इज़राइल को अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़े। पब्लिकली उपलब्ध फ़्लाइट ट्रैकिंग जानकारी के अनुसार, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फ़्लाईदुबई के प्लेन ने इमरजेंसी अलर्ट भेजा।

घटना की जानकारी रखने वाले एक क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि कॉकपिट में झगड़ा हुआ था और इसमें पायलट शामिल थे। अधिकारी ने कहा कि झगड़े की वजह तुरंत पता नहीं चल पाई। एक दूसरे अधिकारी ने पुष्टि की कि इज़राइल ने लड़ाकू विमान भेजे थे, क्योंकि उसे डर था कि दर्जनों इज़राइली नागरिकों को ले जा रहा प्लेन हाईजैक हो सकता है। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल के दिनों में सुरक्षा खतरों के बढ़ने और उनके गंभीर होने की चेतावनी दी है, हालांकि उन्होंने खतरों के बारे में साफ़ तौर पर कुछ नहीं बताया है।

इस घटना की जांच अभी चल रही है। इज़राइल में दशकों से विमान हाईजैक की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन वहां दुनिया की सबसे सख्त एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था है। 2020 में इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंध सामान्य होने के बाद से दोनों देशों के बीच कमर्शियल उड़ानें चल रही हैं।