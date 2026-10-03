2 अक्टूबर के मुंबई प्रदर्शन के बाद अब CJP आंदोलन का अगला पड़ाव दिल्ली, 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान

मुंबई। बीते 2 अक्टूबर के मुंबई प्रदर्शन के बाद CJP के अगले कदम की जानकारी सामने आई। रिपोर्टों के मुताबिक, शिवाजी पार्क में आयोजित एक दिवसीय प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुंबई पुलिस का धन्यवाद भी किया। इसके साथ ही CJP की तरफ से 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन करने का ऐलान किया गया। दीपके ने कहा कि यदि CEC ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो CJP दिल्ली में फिर से प्रदर्शन करेगी। वहीं CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने न्यूज एजेंसी Reuters को बताया कि आंदोलन मुंबई के अलावा गोवा, कोलकाता और बेंगलुरु समेत अन्य शहरों तक ले जाने की योजना है।

दिल्ली में भी प्रदर्शन और हिरासत

बता दें कि बीते 2 अक्टूबर को दिल्ली में भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अलग-अलग समूहों ने प्रदर्शन किया। रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उन्हें बसों में ले जाया गया। इस दौरान कुछ मेट्रो स्टेशनों के बंद रहने और सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी जानकारी सामने आई।

विवाद की पृष्ठभूमि

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, CJP और अन्य प्रदर्शनकारी SIR तथा मतदाता सूची में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इस विवाद की पृष्ठभूमि में The Indian Express की एक रिपोर्ट भी है, जिसमें चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्तों द्वारा मतदाता सूची, नए मतदाता पंजीकरण और आयोग के डिजिटल सिस्टम से जुड़े मुद्दों पर कई बार आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात कही गई थी। वहीं चुनाव आयोग ने आंतरिक विचार-विमर्श में अलग-अलग राय को एक सामान्य प्रक्रिया बताया है।

2 और 3 अक्टूबर की मुख्य बातें

2 अक्टूबर: CJP का मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन।

मुख्य मांग: CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग।

मुख्य मुद्दा: SIR और चुनावी प्रक्रिया/मतदाता सूची से जुड़े सवाल।

मुंबई पुलिस: प्रदर्शन के लिए अनुमति को लेकर विवाद रहा।

3 अक्टूबर: मुंबई का एक दिवसीय प्रदर्शन समाप्त होने की रिपोर्ट।

अगला ऐलान: 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा।