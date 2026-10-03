  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. तिरुपति की फार्मा कंपनी में बॉयलर फटा, 5 लोगों की मौत; 10 गंभीर घायल

तिरुपति की फार्मा कंपनी में बॉयलर फटा, 5 लोगों की मौत; 10 गंभीर घायल

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में शुक्रवार को एक फार्मा कंपनी में बड़ा हादसा हो गया। श्री सिटी स्थित कंपनी में बॉयलर फटने के बाद जोरदार धमाका हुआ। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं...

By Harsh 
Updated Date

डिजिटल, पर्दाफाश।  आंध्र प्रदेश के तिरुपति में शुक्रवार को एक फार्मा कंपनी में बड़ा हादसा हो गया। श्री सिटी स्थित कंपनी में बॉयलर फटने के बाद जोरदार धमाका हुआ। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

पढ़ें :- 'दृश्यम 4' में फिर लौटेंगे अजय देवगन? विजय सालगांवकर की कहानी में आएगा नया ट्विस्ट!

धमाका इतना तेज था कि कंपनी की इमारत का एक हिस्सा मलबे में बदल गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत-बचाव का काम शुरू किया।

घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया

हादसे में घायल हुए 10 लोगों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। गंभीर रूप से घायल लोगों का उपचार जारी है। राहत टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मलबे और प्रभावित हिस्से में बचाव अभियान चलाया।
घटना सत्यवेडु मंडल की है। बॉयलर में धमाका किन परिस्थितियों में हुआ, फिलहाल इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

धमाके की वजह तलाश रही पुलिस

पढ़ें :- सलमान खान ने कैप्टन स्मित मच्छार को सैल्यूट करते हुए लिखा, ‘कमाल कर दिया पायलट जी’..

हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों की ओर से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बॉयलर फटने की वजह क्या थी और हादसा किस परिस्थिति में हुआ। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और जांच का काम जारी है। पुलिस और आपातकालीन टीमें हादसे से जुड़े तथ्यों को जुटा रही हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

तिरुपति की फार्मा कंपनी में बॉयलर फटा, 5 लोगों की मौत; 10 गंभीर घायल

तिरुपति की फार्मा कंपनी में बॉयलर फटा, 5 लोगों की मौत; 10...

'दृश्यम 4' में फिर लौटेंगे अजय देवगन? विजय सालगांवकर की कहानी में आएगा नया ट्विस्ट!

'दृश्यम 4' में फिर लौटेंगे अजय देवगन? विजय सालगांवकर की कहानी में...

सलमान खान ने कैप्टन स्मित मच्छार को सैल्यूट करते हुए लिखा, ‘कमाल कर दिया पायलट जी’..

सलमान खान ने कैप्टन स्मित मच्छार को सैल्यूट करते हुए लिखा, ‘कमाल...

गुरुग्राम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विदेशी पिस्तौल के साथ तीन युवक गिरफ्तार

गुरुग्राम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विदेशी पिस्तौल के साथ तीन युवक...

कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाला को-पायलट है ओमानी नागरिक, चरमपंथी समूह से जुड़े होने का शक

कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाला को-पायलट है ओमानी नागरिक, चरमपंथी...

2 अक्टूबर के मुंबई प्रदर्शन के बाद अब CJP आंदोलन का अगला पड़ाव दिल्ली, 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान

2 अक्टूबर के मुंबई प्रदर्शन के बाद अब CJP आंदोलन का अगला...