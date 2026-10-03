  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. राहुल गांधी से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- अपनी जनता पार्टी बनेगी INDIA गठबंधन का हिस्सा

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- अपनी जनता पार्टी बनेगी INDIA गठबंधन का हिस्सा

Rahul Gandhi met Swami Prasad Maurya : कांग्रेस ने यूपी चुनाव 2027 को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने पहले अजय राय को हटाकर आराधना मिश्रा को यूपी कांग्रेस की कमान सौंपी। अब पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक रहे श्याम सुंदर शर्मा को पार्टी में शामिल कराया है। इस बीच, दिल्ली में यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद मौर्य ने कहा कि अपनी जनता पार्टी INDIA गठबंधन का हिस्सा बनेगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

Rahul Gandhi met Swami Prasad Maurya : कांग्रेस ने यूपी चुनाव 2027 को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने पहले अजय राय को हटाकर आराधना मिश्रा को यूपी कांग्रेस की कमान सौंपी। अब पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक रहे श्याम सुंदर शर्मा को पार्टी में शामिल कराया है। इस बीच, दिल्ली में यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद मौर्य ने कहा कि अपनी जनता पार्टी INDIA गठबंधन का हिस्सा बनेगी।

पढ़ें :- अजय राय की विदाई के पीछे जातीय खेल? कांग्रेस ने UP में चला ब्राह्मण-दलित-मुस्लिम दांव

दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात के बाद, ‘अपनी जनता पार्टी’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से कहा, “अपनी जनता पार्टी अब INDIA गठबंधन का हिस्सा बनेगी… अपनी जनता पार्टी INDIA गठबंधन में शामिल होगी। भविष्य की रणनीति और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस पर बाद में चर्चा होगी… हमारा मकसद होगा ‘बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ’ और ‘संविधान बचाओ, बीजेपी को हटाओ’… जिस तरह राहुल गांधी पूरे देश में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा रहे हैं, उसी तरह हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। इसी सोच के साथ हम गठबंधन के हिस्से के तौर पर चुनाव लड़ेंगे।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ गोष्ठी में कांग्रेस ने उठाए मतदाता पुनरीक्षण पर सवाल

‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ गोष्ठी में कांग्रेस ने उठाए मतदाता पुनरीक्षण पर सवाल

स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में हो रहे भ्रष्टाचार पर मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के MD उज्ज्वल कुमार हटाए गए

स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में हो रहे भ्रष्टाचार पर मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन...

प्रेमानंद म​हराज ने दीक्षा लेने के बाद 16 साल का लड़का 3 महीने से गायब, परिजन आश्रम के सामने धरना में बैठे

प्रेमानंद म​हराज ने दीक्षा लेने के बाद 16 साल का लड़का 3...

अजय राय की विदाई के पीछे जातीय खेल? कांग्रेस ने UP में चला ब्राह्मण-दलित-मुस्लिम दांव

अजय राय की विदाई के पीछे जातीय खेल? कांग्रेस ने UP में...

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- अपनी जनता पार्टी बनेगी INDIA गठबंधन का हिस्सा

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- अपनी जनता...

यूपी चुनाव से पहले पूर्व IAS-IPS को एक राजनीतिक मंच पर लाने की तैयारी, दिव्या मित्तल और अलंकार अग्निहोत्री समेत कई पूर्व अफसरों किया जा रहा संपर्क

यूपी चुनाव से पहले पूर्व IAS-IPS को एक राजनीतिक मंच पर लाने...