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अपडेटेड Bajaj Pulsar NS400Z लॉन्च, अब मिलेगा नया 5-इंच TFT डिस्प्ले और कई नए फीचर्स

बजाज ने आधिकारिक तौर पर अपडेटेड पल्सर NS400Z को 1,90,015 रुपये (एक्स-शोरूम ) दिल्ली में लॉन्च कर दिया है। यह लॉन्च डीलरशिप पर नए TFT कंसोल के दिखने के ठीक एक हफ्ते बाद हुआ है। अपडेट में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड फीचर्स पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे फ्लैगशिप पल्सर बाकी रिफ्रेश्ड लाइन-अप के बराबर हो गई है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। बजाज ने आधिकारिक तौर पर अपडेटेड पल्सर NS400Z को 1,90,015 रुपये (एक्स-शोरूम ) दिल्ली में लॉन्च कर दिया है। यह लॉन्च डीलरशिप पर नए TFT कंसोल के दिखने के ठीक एक हफ्ते बाद हुआ है। अपडेट में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड फीचर्स पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे फ्लैगशिप पल्सर बाकी रिफ्रेश्ड लाइन-अप के बराबर हो गई है।

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बजाज पल्सर एनएस400जेड : फीचर्स

NS400Z में अब तक इस्तेमाल होने वाले बॉन्डेड-ग्लास कलर एलसीडी की जगह 5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले लगाया गया है। इसमें बारी-बारी से नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स मिररिंग, म्यूजिक कंट्रोल, डॉक्यूमेंट स्टोरेज और लैप टाइमर जैसी सुविधाएं मिलती हैं। राइडर्स नए इंटरफेस के जरिए चार राइडिंग मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल को सीधे मैनेज कर सकते हैं।

कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के माध्यम से होती है, और एक यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी जोड़ा गया है। बजाज ने पैनिक ब्रेक अलर्ट सिस्टम भी पेश किया है, जो तेज ब्रेक लगाने पर पीछे आने वाले वाहनों को चेतावनी देने के लिए हैज़र्ड लाइट्स को एक्टिव कर देता है। इस साल पल्सर परिवार के सभी मॉडलों में 5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले धीरे-धीरे शामिल किया गया है। पहले एन160 एसएस में, फिर पल्सर 125 और 150 में, और अब एनएस400जेड में।

NS400Z इंजन

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NS400Z में बाकी सब कुछ बदला गया है। 349 सीसी का सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन 9,000 आरपीएम पर 40 हॉर्सपावर और 7,500 आरपीएम पर 33 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी, चार राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, 43 मिमी यूएसडी फ्रंट फोर्क, डुअल-चैनल एबीएस और रेडियल टायर जैसे मौजूदा फीचर्स को बरकरार रखा गया है।

बाजार में स्थिति
अपडेटेड NS400Z की कीमत 1.90 लाख रुपये है, जो इसके पिछले मॉडल से थोड़ी अधिक है। यह कीमत इसमें जोड़े गए TFT डिस्प्ले और कनेक्टेड फीचर्स को दिखाती है। यह 300-400cc नेकेड बाइक सेगमेंट में KTM 390 Duke जैसी प्रतिद्वंद्वी बाइकों से मुकाबला करती रहेगी।

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