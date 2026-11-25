JSW Motors logo : भारत के कार बाजार में एक और बड़ी कंपनी एंट्री की तैयारी कर रही है। JSW Motors ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना नया लोगो पेश किया है, जो कंपनी की भविष्य की योजनाओं की झलक दिखाता है। अब चर्चा इसकी पहली SUV को लेकर तेज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिसंबर में कंपनी अपनी पहली कार से पर्दा उठा सकती है। नया लोगो कंपनी के वाहनों पर एक बैज के रूप में दिखेगा और साथ ही उनकी डीलरशिप, वेबसाइट और ग्राहकों से जुड़े अन्य सभी माध्यमों पर भी दिखाई देगा।

JSW का कहना है कि ये दो आकृतियाँ एक-दूसरे के पूरक संबंधों को दर्शाती हैं, जिनमें लोग और तकनीक, तथा परंपरा और प्रगति शामिल हैं। इनकी घुमावदार बनावट पहिए के घूमने का संकेत देती है, जबकि इनका ऊपर की ओर बढ़ना विकास और सामूहिक प्रगति को दर्शाता है। कंपनी के अनुसार, इस प्रतीक का अनुपात ‘गोल्डन रेशियो’ (golden ratio) पर आधारित है।

ब्रांड के मुख्य रंग काले और सफेद होंगे, जबकि ‘टील’ (teal) रंग का इस्तेमाल एक सहायक रंग के तौर पर किया जाएगा। इस पहचान (identity) को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि JSW मोटर्स के वाहनों और ग्राहकों से जुड़े कामकाज में एकरूपता बनी रहे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, JSW Motors 3 दिसंबर 2026 को अपनी पहली कार पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी की पहली कार JSW Combat SUV हो सकती है, जो Jetour T2 पर आधारित होगी।

इसमें प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी कार की कीमत और फीचर्स की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।