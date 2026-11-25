मेरठ। यूपी के मेरठ के बहुचर्चित होटल कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फरार आरोपी सलमान को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान सलमान चोटिल हो गया। सलमान पर होटल में हिंदू युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म का प्रयास करने और शादी का दबाव बनाने का आरोप है। युवती उसके चंगुल से छूटकर भागी थी, जिसके बाद आरोपी ने सड़क पर उसकी पिटाई की और उठा ले गया था। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। बुधवार को एनकाउंटर के बाद सामने आए वीडियो में सलमान रोते-गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहा है। सलमान कह रहा है- सर, गलती हो गई, माफ कर दो, अब नहीं होगी गलती। पुलिसकर्मी उसे कंधे पर टांगकर ले जा रहे हैं। पुलिस ने मामले में प्रेस नोट जारी किया है।

“सर अब नहीं होगी गलती हो गई माफ कर दो” ये हिंदू युवती से होटल में बंधक बनाकर बर्बरता करने वाला सलमान है. कल दोपहर से फरार था. मेरठ पुलिस की 4 टीमें तलाश कर रही थी. पुलिस ने भाईजान को गिरफ्तार कर लिया है. सलमान के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है. अब जुर्म से तौबा कर रहा है कह रहा है सर गलती हो गई आ अब नहीं होगी. — Raju Sharma journalist (@RajuSharmajour1) November 25, 2026

प्रेस नोट जारी कर पुलिस ने बताया गया कि मेरठ की लोहिया नगर पुलिस ने 25 नवंबर 2026 को मुठभेड़ के बाद थाना सदर बाजार में दर्ज दुष्कर्म के प्रयास और एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) के मामले में वांछित आरोपी सलमान (29) को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, ग्राम नारहेड़ा के पास निर्माणाधीन अंडरपास के पास घेराबंदी होने पर सलमान ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। घिरने पर वह पुल पर चढ़कर भागने लगा और नीचे गिरने से उसके दाहिने पैर व बाएं हाथ में चोटें आईं। पुलिस ने उसे दबोचकर इलाज के लिए पीएल शर्मा जिला चिकित्सालय भेजा और कब्जे से एक अवैध 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया। आरोपी सलमान रोहटा क्षेत्र का रहने वाला है और उस पर मेरठ व गाजियाबाद के थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मामले में सबूत जुटाकर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं भी बढ़ा दी हैं। इस कार्रवाई के बाद मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

दो दिन तक होटल में बंधक रखने और मारपीट का आरोप

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति (SSP BBGTS Murthy) के मुताबिक, कंकरखेड़ा निवासी सलमान ने गाजियाबाद की युवती को आबूलेन स्थित होटल में दो दिन तक बंधक बनाकर रखा था। इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई। बाद में युवती को होटल से बाहर सड़क पर लाकर पीटने का मामला सामने आया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

होटल सील, एमडीए को भेजा जाएगा प्रस्ताव

पुलिस ने आबूलेन स्थित संबंधित होटल को सील कर दिया है। होटल को सीज कराने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण और संबंधित बोर्ड को प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है। इस तरह पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के साथ होटल के खिलाफ भी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति (SSP BBGTS Murthy) ने कहा कि मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस यह भी देख रही है कि घटना के दौरान या उसके बाद पुलिस स्तर पर कोई लापरवाही तो नहीं हुई।