Rare Tribal News: ब्राजील के अमेजन जंगलों से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सदियों से बाहरी दुनिया से दूरी बनाकर रहने वाली आवे जनजाति के करीब 20 लोग अचानक जंगल से निकलकर एक गांव के पास पहुंच गए। इन लोगों ने गांव वालों से खाने के लिए कंद मांगे और फिर वापस घने जंगलों में लौट गए। लेकिन इनके अचानक बाहर आने के पीछे की वजह ने चिंता बढ़ा दी है।

दरअसल, यह मामला ब्राजील के मारान्याओ राज्य का है। यहां रहने वाले आवे समुदाय के लोग आज भी पारंपरिक शिकारी और भोजन जुटाने वाले जीवन पर निर्भर हैं। इनके लिए जंगल ही घर, भोजन और जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। सर्वाइवल इंटरनेशनल के मुताबिक, जंगल से बाहर आए इस समूह की मुलाकात सरकारी टीम से भी हुई। गांव के लोगों ने उन्हें खाने के लिए याम यानी कंद वाली फसल दी, जिसे लेकर वे वापस जंगल चले गए।

कौन हैं ये आदिवासी और क्यों रहते हैं दुनिया से दूर?

आवे जनजाति दुनिया के सबसे ज्यादा खतरे का सामना कर रहे आदिवासी समुदायों में शामिल है। इस समुदाय के कई लोग बाहरी दुनिया से संपर्क किए बिना जंगलों में रहते हैं। वे अपनी परंपराओं और प्राकृतिक संसाधनों के सहारे जीवन बिताते हैं। लेकिन अब इनके जंगलों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अवैध पेड़ कटाई, शिकार और बाहरी लोगों की घुसपैठ इनके सुरक्षित ठिकानों को खत्म कर रही है।

A new video has emerged showing members of the isolated Awa tribe who live in the remote part of Brazil’s Amazon forest. The group ventured out of the forest and accepted food as aid workers raise concerns about the dangers posed by illegal loggers and hunters. https://t.co/h8UrlQfdoA पढ़ें :- रोबोट ने किया नाबालिग का यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया हिरासत में — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2026

बच्चों और बुजुर्गों की हालत ने बढ़ाई चिंता

रिपोर्ट के मुताबिक, गांव पहुंचे समूह में कुछ बच्चे और बुजुर्ग कुपोषित दिखाई दिए। इससे इनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। लंबे समय तक बाहरी दुनिया से अलग रहने के कारण इनके शरीर में सामान्य संक्रमणों से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है। ऐसे में बाहरी लोगों के संपर्क से बीमारियां फैलने का खतरा भी है। ब्राजील की आदिवासी मामलों की सरकारी एजेंसी फुनाई इस समूह की स्थिति पर नजर रख रही है।

जंगल खत्म हुआ तो कैसे बचेगी जनजाति?

आवे समुदाय की मुश्किलें आज की नहीं हैं। 19वीं सदी से ही इनके जंगलों में बाहरी लोगों का दखल बढ़ता रहा है। अब जंगलों की कटाई, आग और अवैध कब्जे ने इनके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इनके लिए जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि पूरी दुनिया है। ऐसे में करीब 20 लोगों का अचानक बाहर आना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उस खतरे की चेतावनी भी हो सकता है, जिसका सामना यह जनजाति कर रही है।