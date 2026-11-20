Actress Prachi Dsai : अभिनेत्री प्राची देसाई ने एक साल से भी ज़्यादा समय बाद सोशल मीडिया पर नज़र आकर अपने प्रशंसकों को अपने “होने का सबूत” दिया है। प्राची ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं और कैप्शन लिखा, “अस्तित्व का प्रमाण”।

पिछले कुछ सालों से प्राची सोशल मीडिया पर बहुत कम सक्रिय रही हैं। उनकी पिछली पोस्ट जून 2025 में आई थी, और अब डेढ़ साल बाद नवंबर 2026 में उन्होंने कुछ पोस्ट किया है।

इन नई तस्वीरों में प्राची बहुत ही सहज अंदाज़ में बैठी नज़र आ रही हैं। उन्होंने एक सादी सफ़ेद टी-शर्ट और नीली जींस पहनी हुई है, जिसमें उनके चेहरे के प्यारे डिंपल साफ़ दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर में वह कोई ठंडा पेय (कोल्ड ड्रिंक) पीते हुए भी नज़र आ रही हैं।

अगर उनके करियर की बात करें, तो प्राची देसाई एकता कपूर के शो ‘कसम से’ के ज़रिए घर-घर में मशहूर हो गई थीं। जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा, तब वह सिर्फ़ 17 साल की थीं। इस शो में उन्होंने ‘बानी दीक्षित वालिया’ का किरदार निभाया था, और उनके साथ राम कपूर ने ‘जय वालिया’ की भूमिका निभाई थी।

2006 का ज़ी टीवी शो बहुत सफल रहा और ‘बानी’ के किरदार में प्राची को दर्शकों का खूब प्यार मिला। राम कपूर के साथ उनकी जोड़ी उस दौर की सबसे यादगार टेलीविज़न जोड़ियों में से एक बन गई।

बताया जाता है कि ‘कसम से’ के लिए चुने जाने के समय प्राची अपनी पढ़ाई कर रही थीं। बाद में उन्होंने बताया कि एक्टिंग को फुल-टाइम अपनाने के लिए उन्हें अपनी HSC बोर्ड परीक्षाओं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी।

इसके कुछ समय बाद, प्राची ने टेलीविज़न से बॉलीवुड का रुख किया। उन्होंने 2008 में ‘रॉक ऑन!!’ से हिंदी फिल्मों में कदम रखा। अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में फरहान अख्तर, अर्जुन रामपाल, पूरब कोहली और ल्यूक केनी भी थे। प्राची ने इसमें साक्षी का किरदार निभाया, जो फरहान अख्तर के किरदार ‘आदित्य’ की पत्नी थी। बाद में 2016 में, प्राची ‘रॉक ऑन 2’ में भी साक्षी के रूप में नज़र आईं।