देव दीपावली : देव दीपावली अमावस्या के अंधकार और मन की निराशा को मिटाकर आशा का संचार करने वाला एक पावन प्रकाशोत्सव है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व केवल दीप जलाने का उत्सव नहीं, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और आध्यात्मिक प्रकाश लाने का प्रतीक है।

“क्या आपने कभी सोचा है कि जब स्वयं देवता धरती पर उतरते हैं, तो वह रात कैसी होती है? कार्तिक पूर्णिमा की वह पावन संध्या… जिसे दुनिया ‘देव दीपावली’ कहती है। यह सिर्फ दीयों का त्योहार नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन में अंधकार मिटाकर भाग्योदय करने की एक दिव्य घड़ी है।”

“अगर आप काशी नहीं जा सकते, तो निराश न हों। आज की रात अपने घर के मंदिर या मुख्य द्वार पर सच्चे मन से एक दीया जरूर जलाएं। मन के सारे संदेह, डर और नकारात्मकता को उस लौ में भस्म होने दें। विश्वास रखिए, यह देव दीपावली आपके जीवन में भी नई रोशनी और भाग्योदय लेकर आएगी।”

जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक घने अंधेरे को दूर कर देता है, उसी प्रकार यह पर्व हमें अपने भीतर की नकारात्मकता, आलस्य और निराशा को त्याग कर ज्ञान व उत्साह का दीप जलाने की प्रेरणा देता है।

सामूहिक उल्लास और जुड़ाव

काशी के घाटों पर लाखों दीपों की जगमगाहट और गंगा आरती का दिव्य दृश्य मन को असीम शांति देता है। यह सामूहिक उत्सव अकेलेपन और अवसाद को दूर कर समाज में भाईचारे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

यह पर्व नदियों, जल स्रोतों और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर है, जो जीवन में नई शुरुआत और शुद्धता का प्रतीक है।

देव दीपावली का हर एक जलता हुआ दीया यही संदेश देता है कि जीवन में निराशा के बादल चाहे जितने घने हों, विश्वास और सकारात्मक प्रयासों की रोशनी से उन्हें मिटाया जा सकता है।