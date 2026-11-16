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Kartik Purnima 2026 : कार्तिक पूर्णिमा क्यों है खास, दान और दीपदान करना माना जाता है शुभ

सनातन धर्म कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही खास माना है। इसे देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Kartik Purnima 2026 :  सनातन धर्म कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही खास माना है। इसे देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, जिसकी खुशी में सभी देवी-देवताओं ने पृथ्वी पर आकर दीवाली मनाई थी। इसलिए इसे ‘देव दीपावली’ और ‘त्रिपुरारी पूर्णिमा’ भी कहते हैं।

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‘ऋतु संधि’
“साल 2026 में कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार, 24 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु, महादेव और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। सुबह पवित्र नदी में स्नान और शाम को 5:08 से 7:47 के बीच दीपदान करने से घर में सुख-समृद्धि आती है।”

कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भारतीय ऋतु चक्र के अनुसार शरद ऋतु (Autumn) का समापन और हेमंत ऋतु (Pre-Winter) का आगमन होता है। इस दिन को प्राकृतिक और मौसमी रूप से ‘ऋतु संधि’ (दो ऋतुओं के मिलन का समय) माना जाता है।

हल्की और सुहावनी धूप
कार्तिक पूर्णिमा (जो आमतौर पर नवंबर में आती है) के समय दिन में हल्की और सुहावनी धूप रहती है, जबकि सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने लगती है।

हल्का कोहरा
वातावरण में नमी कम होने लगती है और सुबह के समय घास पर ओस (Dew) की बूंदें तथा हल्का कोहरा दिखाई देने लगता है।

पौष्टिक और भारी भोजन आसानी से पच जाता है
हेमंत ऋतु के आगमन के साथ ही शरीर की आंतरिक अग्नि (पाचन शक्ति) मजबूत होने लगती है। इस समय शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए पौष्टिक और भारी भोजन आसानी से पच जाता है।

तुलसी के पत्ते न तोड़ें
इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी के पौधे को नुकसान पहुंचाना चाहिए। इसके बजाय तुलसी के पास दीया जलाएं।

तामसिक भोजन से बचें
इस दिन मांसाहार, मछली, अंडा, शराब, तंबाकू और किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन से भी परहेज करना चाहिए।

चांदी और दूध का दान न करें
शास्त्रों के अनुसार इस दिन चांदी के बर्तन या दूध जैसी चीजों का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे चंद्र दोष लग सकता है.

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