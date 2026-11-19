Ganadheep Sankashti Chaturthi 2026 : गणाधिप संकष्टी चतुर्थी कार्तिक, कृष्ण तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और सुख-समृद्धि एवं रक्षा की प्रार्थना की जाती है। इस पावन दिन सूर्योदय से चन्द्रदर्शन तक निराहार व्रत रखकर श्री गणेश की शुद्ध भक्ति-भाव से पूजा की जाती है। पुराणों में वर्णित है कि माता गौरी के प्रिय पुत्र गणेश इस तिथि पर शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों के संकटक्लेश तथा विघ्नों का नाश करते हैं; इसलिए उन्हें ‘विघ्नहर्ता’ कहा जाता है।

गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की यह रोचक और पौराणिक कथा हनुमान जी और लंका यात्रा से जुड़ी है।क्या आप जानते हैं कि विशाल समुद्र को लांघने से पहले स्वयं पवनपुत्र हनुमान जी ने भी एक खास व्रत रखा था? यह व्रत था गणाधिप संकष्टी चतुर्थी। आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास की इस पावन चतुर्थी की वह अद्भुत कथा, जिसने असंभव को भी संभव कर दिखाया।

त्रेतायुग में जब माता सीता की खोज करते हुए वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची, तो सामने सौ योजन विशाल समुद्र देखकर सब निराश हो गए। किसी में भी इतना बल नहीं था कि वह उस पार जा सके। तब गिद्धराज संपाती ने कहा कि केवल हनुमान जी ही इस सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा कि वे अकेले इस महासागर को कैसे पार करेंगे?

तब संपाती ने हनुमान जी को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने की सलाह दी। संपाती ने बताया कि विघ्नहर्ता गणेश की कृपा से बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। हनुमान जी ने पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ गणाधिप गणेश जी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उन्हें असीम शक्ति प्राप्त हुई और वे पल भर में विशाल समुद्र लांघकर लंका पहुंच गए।

शास्त्रों के अनुसार, इस दिन व्रत रखकर भगवान गणाधिप गणेश की पूजा करने और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। इसे रखने से संतान सुख और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलती है।

गन्ध, पुष्प, दूर्वा तथा मोदक समर्पित कर ‘गणाधिपाय नमः’ मंत्र जपने से घर-परिवार से नकारात्मकता दूर होती है और समृद्धि, शांति व बौद्धिक तेज प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष की ठंडी, निर्मल हवाओं के संग यह व्रत खेती के नये अंकुरों-सा आशा और शुभता का संचार करता है।