Saif-Kareena and Prince William : भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने मुंबई में करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन कार्यालय का बुधवार, 18 नवंबर को दौरा किया। सैफ अली खान और करीना कपूर ने उनका स्वागत किया। डांसर्स ने ‘कभी खुशी कभी गम’ के गानों पर परफॉर्म किया। प्रिंस करीब 45 मिनट रहे और भारतीय सिनेमा पर चर्चा हुई।

पारंपरिक कपड़ों में सजे डांसर्स के एक ग्रुप ने इस फैमिली ड्रामा फिल्म के मशहूर गानों, जैसे ‘बोले चूड़ियां’ और ‘शवा शवा’ पर डांस किया, जबकि बैकग्राउंड में फिल्म का टाइटल ट्रैक भी बज रहा था।

इस दौरे के दौरान प्रिंस विलियम को कई तरह के भारतीय व्यंजन भी परोसे गए। इस मौके की तस्वीरों और वीडियो में उन्हें करण जौहर, करीना और सैफ के साथ पोज़ देते हुए देखा जा सकता है।

प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ बातचीत के दौरान, जौहर ने भारतीय फिल्मों के लिए बढ़ते अंतरराष्ट्रीय बाजार और ब्रिटिश तथा भारतीय फिल्म उद्योगों के बीच सहयोग के अवसरों के बारे में बात की।

खबरों के अनुसार, फिल्म निर्माता ने विभिन्न भाषाओं में भारतीय सिनेमा की लोकप्रियता पर प्रकाश डाला और इस बात पर चर्चा की कि कैसे इसके अंतरराष्ट्रीय दर्शकों का दायरा बढ़ा है। उन्होंने भारतीय फिल्मों, खासकर बड़े बजट की फिल्मों और लोकप्रिय सितारों के लिए मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) को एक प्रमुख बाजार बताया।