Cyclonic storm ‘Akwan’ in Tamil Nadu : बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ के चलते तटवर्ती राज्य तमिलनाडु समेत कई तटीय राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह प्रणाली मजबूत होकर भीषण/गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गई है और इसके 20 नवंबर 2026 के आसपास आंध्र प्रदेश के तट (नेल्लोर और तूनी/विशाखापट्टनम के बीच) से टकराने की संभावना जताई गई है।

अपने मौसम बुलेटिन में विभाग ने बताया है कि अगले दो दिनों में यह सिस्टम और मजबूत हो जाएगा और उत्तर-पश्चिम की ओर आंध्र प्रदेश के तट की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा, केरल तट के पास दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में भी एक चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) बना हुआ है।

इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से, सोमवार को उत्तरी तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी तमिलनाडु में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है।

मंगलवार से बारिश के तेज होने का अनुमान है, जिसमें चेन्नई, तिरुवल्लुर और चेंगलपट्टू जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इन तीनों जिलों में 18 और 19 नवंबर को बहुत भारी बारिश होने की आशंका है, जिसे देखते हुए बुधवार और गुरुवार का समय सबसे अधिक चिंताजनक माना जा रहा है।

मछुआरों को चेतावनी : भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) और मत्स्य विभाग ने मछुआरों व नाविकों को समुद्र में न जाने और तट पर लौटने की सलाह दी है।

बंदरगाह और प्रशासन अलर्ट: थूथुकुडी सहित तटीय क्षेत्रों में प्रशासन सतर्क है और थूथुकुडी बंदरगाह पर जहाजों को खड़ा कर दिया गया है।

अन्य राज्यों का हाल : तूफान के असर से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी बारिश व खराब मौसम की चेतावनी दी गई है।