नई दिल्ली : एयर इंडिया एक्सप्रेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज दीपक राजावत को एयरलाइन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगी। दीपक, जो वर्तमान में एयरलाइन के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) हैं, अब नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले उन्होंने कंपनी के फाइनेंस विभाग का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और एयरलाइन के विकास और बदलाव के सफर में अहम योगदान दिया।

विस्तार (Aviation) और फाइनेंस के क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले दीपक के पास वित्तीय विशेषज्ञता, कमर्शियल लीडरशिप और रणनीतिक योजना बनाने का बेहतरीन अनुभव है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में CFO के रूप में शामिल होने के बाद से, उन्होंने एयरलाइन की वित्तीय नींव को मजबूत करने के साथ-साथ इसके विस्तार और एयर इंडिया ग्रुप के साथ इसके एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले, दीपक विस्तारा (Vistara) की शुरुआत से ही उससे जुड़े हुए थे। वहां उन्होंने कॉर्पोरेट प्लानिंग, एयरक्राफ्ट अधिग्रहण और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाईं। विस्तारा के मुख्य कमर्शियल अधिकारी (CCO) के रूप में, उन्होंने रेवेन्यू मैनेजमेंट, नेटवर्क प्लानिंग, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप और एलायंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन-फ्लाइट सेवाएं, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल के दौरान, विस्तारा घरेलू मार्केट शेयर के मामले में भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। साथ ही, इसे स्काईट्रैक्स (Skytrax) की टॉप 20 एयरलाइंस की सूची में जगह मिली—2022 में यह 20वें स्थान पर रही, जबकि 2023 और 2024 में इसने 16वां स्थान हासिल किया।

इस नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए, एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन निपुण अग्रवाल ने कहा कि दीपक के पास वित्तीय विशेषज्ञता, कमर्शियल समझ और विमानन क्षेत्र का गहरा अनुभव है, जिसे उन्होंने टाटा ग्रुप की एयरलाइंस के साथ एक दशक से अधिक समय में हासिल किया है। विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों के विकास सफर में करीब से काम करने के कारण, उन्हें भविष्य के अवसरों की गहरी समझ है और वे ग्रुप की बदलाव संबंधी प्राथमिकताओं को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे उनका इस नई भूमिका में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी मौजूदा मजबूत गति को और आगे बढ़ाएगी, साथ ही पूरे एयर इंडिया ग्रुप के भीतर बेहतर तालमेल (synergies) बनाने में मदद मिलेगी।” एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दीपक राजावत ने कहा, “एयर इंडिया एक्सप्रेस की यात्रा के इस रोमांचक पड़ाव पर यह जिम्मेदारी संभालना मेरे लिए सम्मान की बात है। विस्तारा और अब एयर इंडिया एक्सप्रेस के जरिए टाटा समूह के एविएशन इकोसिस्टम का हिस्सा रहने के नाते, मुझे पिछले एक दशक में भारतीय एविएशन के विकास को करीब से देखने का सौभाग्य मिला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने बढ़ते नेटवर्क, विस्तार करते बेड़े (फ्लीट) और एक खास वैल्यू प्रपोजीशन के साथ काफी गति पकड़ी है। मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस की प्रतिभाशाली टीम और पूरे एयर इंडिया समूह के नेतृत्व के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। हमारा लक्ष्य ग्राहकों के लिए अपनी पेशकश को और मजबूत करना है, ताकि हम एक ऐसी एयरलाइन बन सकें जो पूरी तरह से ग्राहकों पर केंद्रित हो, तकनीक से संचालित हो, और जो कुशल, इनोवेटिव होने के साथ-साथ मानवीय मूल्यों को भी गहराई से समझती हो।

दीपक की नियुक्ति एयर इंडिया एक्सप्रेस की विकास यात्रा के एक नए अध्याय की शुरुआत है, क्योंकि एयरलाइन लगातार अपने बेड़े और नेटवर्क का विस्तार कर रही है। वर्तमान में, यह एयरलाइन रोजाना लगभग 585 उड़ानों का संचालन करती है, जो दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और पश्चिम एशिया के 48 घरेलू और 17 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ती हैं। इसके लिए एयरलाइन के पास 108 बोइंग 737 और एयरबस A320 श्रेणी के विमानों का एक आधुनिक बेड़ा मौजूद है।