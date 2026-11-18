Kartik Purnima : कार्तिक पूर्णिमा ब्रह्मांड की सबसे सकारात्मक ऊर्जा सात्विक जीवन के लिए जरूरी , जानें रहस्य

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हमारा मन तनाव, गुस्से और नकारात्मकता से भर चुका है। तब हमारे पूर्वजों ने कार्तिक पूर्णिमा को ‘सात्विक जीवन’ (Sattvic Lifestyle) का सबसे बड़ा केंद्र बनाया? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आपके जीवन में इस एक रात क्यों इतना महत्व है।आइए जानते हैं वो गहरे रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं।”

कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रकृति, चंद्रमा और दिव्य शक्तियों का अद्भुत संगम होता है। “विज्ञान कहता है कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिससे समुद्र में ज्वार-भाटा आता है। हमारे शरीर में भी 70% पानी है। इसलिए इस दिन हमारे विचार और भावनाएं सबसे ज्यादा उफान पर होती हैं। अगर आप इस दिन तामसिक भोजन (मांस, मदिरा, या भारी खाना) खाते हैं या क्रोध करते हैं, तो मन अशांत हो जाता है। इसके विपरीत, सात्विक आहार और शांत मन आपको ब्रह्मांड की सबसे सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ देता है।”

“पुराणों के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अंत किया था और देवताओं ने स्वर्ग से उतरकर देव दीपावली मनाई थी। साथ ही, इसी दिन माता तुलसी का प्राकट्य हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा हमें सिखाती है कि बाहर दीये जलाने से पहले अपने भीतर के अंधकार—यानी आलस्य, ईर्ष्या और लालच को खत्म करना जरूरी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, हल्का और शुद्ध भोजन, और मौन—ये तीन चीजें आपके शरीर को एक नए साल के लिए रीसेट कर देती हैं।

“सात्विक जीवन का अर्थ सिर्फ शुद्ध खाना नहीं, बल्कि शुद्ध कर्म भी है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान और अन्नदान को महादान कहा गया है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी के जीवन में उम्मीद का एक दीया जलाते हैं, तो आपका अहंकार खत्म होता है। यही सच्ची सात्विकता है, जो आपको मानसिक शांति और समृद्धि दिलाती है।”

“तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर सिर्फ एक रस्म न निभाएं, बल्कि कम से कम एक दिन के लिए पूर्ण सात्विक जीवन जीकर देखें। बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। अगर यह जानकारी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और कमेंट में ‘हर हर महादेव’ या ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ जरूर लिखें!”