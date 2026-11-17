कार्तिक पूर्णिमा : “कार्तिक पूर्णिमा की पावन रात केवल दीपों का उत्सव नहीं है… यह उस महाशक्ति की विजय का प्रतीक है, जिसने तीनों लोकों को अंधकार से मुक्त किया था। आज हम जानेंगे भगवान शिव के ‘त्रिपुरारी’ अवतार की उस अद्भुत गाथा को, जिसमें उनकी संहारक और रक्षक—दोनों शक्तियां समाहित हैं।”

त्रिपुरारी शिव की संहारक और रक्षक शक्ति। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने एक ही बाण से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों का विनाश कर देवताओं को भय से मुक्त किया था। इसी विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने काशी में दीप जलाकर देव दीपावली मनाई थी, जो अज्ञान और अहंकार पर सत्य की जीत का प्रतीक है।

अंतरिक्ष में तैरते हुए तीन विशाल और अजेय नगर (स्वर्ण, चांदी और लोहे के), और तीनों असुर भाइयों (तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली) का अट्टहास। देवताओं का भयभीत होकर शिव की शरण में जाना।

“कथा है तारकासुर के तीन पुत्रों की, जिन्होंने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान पाया था। उन्होंने आकाश में तीन अजेय नगर बसाए—जिन्हें ‘त्रिपुर’ कहा गया। वरदान ऐसा था कि इन तीनों नगरों का विनाश तभी संभव था, जब वे एक हजार साल में एक बार एक सीध में आएं, और उन्हें केवल एक ही बाण से भेदा जाए। अपनी इस शक्ति के अहंकार में इन असुरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। धर्म संकट में था, और देवता असहाय।”

“तब सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव ने संहारक रूप धारण किया। पृथ्वी उनका रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा पहिए बने, और स्वयं भगवान विष्णु उनके बाण की नोक बने। जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा की शुभ घड़ी में तीनों नगर एक सीध में आए, महादेव ने ‘पशुपतास्त्र’ का संधान किया। एक ही दिव्य बाण से तीनों अजेय नगर जलकर भस्म हो गए। इसी दिन महादेव कहलाए—’त्रिपुरारी’।”

“त्रिपुरासुर का वध इस बात का प्रमाण है कि शिव का संहार कभी विनाश के लिए नहीं, बल्कि नवसृजन और धर्म की रक्षा के लिए होता है। इसी विजय की खुशी में देवताओं ने धरती पर उतरकर दीप जलाए थे, जिसे आज हम ‘देव दीपावली’ के रूप में मनाते हैं। महादेव आपके जीवन के हर अंधकार का संहार करें और सदैव आपकी रक्षा करें। हर हर महादेव!”