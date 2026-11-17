यूपी के प्रतापगढ़ जिले (Pratapgarh District) के कुंडा स्थित बेंती राजभवन (Benti Raj Bhavan) में बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Bageshwar Peethadheeshwar Dhirendra Krishna Shastri) की भव्य श्रीराम कथा की खबर आते ही पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बन गया है। इसी बीच कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Kunda MLA Raghuraj Pratap Singh, alias Raja Bhaiya) की पत्नी भानवी कुमारी (Bhanvi Kumari) की एक भावुक अपील सबके दिल को छू गई है।
प्रतापगढ़। यूपी के प्रतापगढ़ जिले (Pratapgarh District) के कुंडा स्थित बेंती राजभवन (Benti Raj Bhavan) में बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Bageshwar Peethadheeshwar Dhirendra Krishna Shastri) की भव्य श्रीराम कथा की खबर आते ही पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बन गया है। इसी बीच कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Kunda MLA Raghuraj Pratap Singh, alias Raja Bhaiya) की पत्नी भानवी कुमारी (Bhanvi Kumari) की एक भावुक अपील सबके दिल को छू गई है।
भानवी कुमार ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर जानें क्या कहा?
भानवी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि कथा का समाचार पाकर उनका मन श्रद्धा, आस्था और भावनाओं से अभिभूत है। उनकी हार्दिक अभिलाषा है कि उन्हें इस पावन आयोजन में सम्मिलित होने, बाबा बागेश्वर के दर्शन करने और प्रभु श्रीराम की दिव्य कथा सुनने का सौभाग्य मिले। उन्होंने अपने हजूर रघुराज प्रताप सिंह से निवेदन किया है कि वे उनकी इस धार्मिक अभिलाषा का सम्मान करते हुए उन्हें कथा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करें, ताकि कथा श्रवण का लाभ पूरे परिवार को मिल सके।
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उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा स्थित मेरी ससुराल बेती राजभवन में पूज्य श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमुख से आयोजित होने जा रही भव्य श्रीराम कथा का समाचार पाकर मन श्रद्धा, आस्था और भावनाओं से अभिभूत है।
मेरी भी हार्दिक अभिलाषा है कि मुझे इस पावन आध्यात्मिक आयोजन में सम्मिलित होने, पूज्य बाबा बागेश्वर जी के दर्शन करने तथा प्रभु श्रीराम की दिव्य कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो।
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मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि मेरे हजूर, श्री रघुराज प्रताप सिंह जी मेरी इस धार्मिक एवं आध्यात्मिक अभिलाषा का सम्मान करते हुए मुझे इस पुण्य आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करेंगे, जिससे श्रीराम कथा के श्रवण और आध्यात्मिक अनुभूति का लाभ पूरे परिवार को मिल सके।
प्रभु श्रीराम के श्रीचरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा से परिवार में व्याप्त समस्त नकारात्मकता, कटुता और अशांति का अंत हो। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों और नकारात्मक शक्तियों ने परिवार की सुख-शांति एवं पारिवारिक सौहार्द को प्रभावित किया है, उनसे मुक्ति मिले और परिवार में पुनः प्रेम, विश्वास, एकजुटता, सद्भाव एवं खुशहाली का वातावरण स्थापित हो।
मैं पूज्य बाबा बागेश्वर सरकार से भी विनम्र प्रार्थना करती हूं कि वे अपने आध्यात्मिक आशीर्वाद और मार्गदर्शन से परिवार में व्याप्त नकारात्मकता को दूर करने तथा सकारात्मकता, प्रेम और सद्भाव का संचार करने की कृपा करें। साथ ही, इस पावन कथा में सम्मिलित होने की मेरी अभिलाषा पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त करें ।
श्रीराम कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को मर्यादा, त्याग, करुणा, धैर्य और पारिवारिक मूल्यों की राह दिखाने वाली दिव्य प्रेरणा है। प्रभु श्रीराम की मर्यादा और उनके आदर्श हम सभी को परिवार और समाज में प्रेम, सम्मान तथा समरसता बनाए रखने की सीख देते हैं।
मेरी कामना है कि यह श्रीराम कथा केवल भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का ही नहीं, बल्कि परिवारों को जोड़ने, रिश्तों में विश्वास जगाने और समाज में सकारात्मकता का संदेश देने वाला पावन अवसर बने।
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प्रभु श्रीराम सबका कल्याण करें।
जय श्रीराम!
जय बागेश्वर धाम सरकार!
भानवी कुमारी
भदरी, कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ @Raghuraj_Bhadri @RaghaviBhadri @vij_bhadri @shivrajpsbhadri @brijraj_bhadri @kalisenachief @myogioffice @JSDL_Official
— Bhanvi Kumari Singh Bhadri (@BhanviKumari) November 17, 2026
परिवार में फिर से प्रेम, एकजुटता, सद्भाव का वातावरण बने
भानवी ने प्रभु श्रीराम के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा कि उनकी कृपा से परिवार में व्याप्त नकारात्मकता, कटुता और अशांति का अंत हो। प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्ति मिले और परिवार में फिर से प्रेम, विश्वास, एकजुटता, सद्भाव और खुशहाली का वातावरण बने। उन्होंने बाबा बागेश्वर सरकार से भी प्रार्थना की है कि वे अपने आशीर्वाद से परिवार की नकारात्मकता दूर करें और सकारात्मकता, प्रेम और सद्भाव का संचार करें। साथ ही कथा में शामिल होने की उनकी अभिलाषा पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त करें।
कामना की- यह कथा समाज में सकारात्मकता फैलाए
पोस्ट में भानवी का कहना है कि श्रीराम कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मर्यादा, त्याग, करुणा, धैर्य और पारिवारिक मूल्यों की दिव्य प्रेरणा है। प्रभु श्रीराम के आदर्श परिवार और समाज में प्रेम, सम्मान और समरसता बनाए रखने की सीख देते हैं। उन्होंने कामना की है कि यह कथा परिवारों को जोड़ने, रिश्तों में विश्वास जगाने और समाज में सकारात्मकता फैलाने वाला पावन अवसर बने।