Devutthani Ekadashi 2026 : पूरे चार महीने की योगनिद्रा के बाद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जागे। देवताओं ने शंख, घंटों और मंत्रों से उनका स्वागत किया। यही दिन ‘देवउठनी एकादशी’ कहलाया। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह माता तुलसी से हुआ था। इसीलिए इस दिन से सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। वर्ष 2026 में देवउठनी एकादशी (जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है) 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी।

“क्या आपने कभी सोचा है कि जब सृष्टि के पालनहार खुद सो जाते हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड को कौन संभालता है? यह कोई साधारण नींद नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की दिव्य ‘योगनिद्रा’ है। हर साल आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी को श्रीहरि चार महीनों के लिए विश्राम करने चले जाते हैं।”

“पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान विष्णु ने राजा बलि के अहंकार को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया और फिर बलि के वचन से बंधकर पाताल लोक में द्वारपाल बनना स्वीकार किया, तब माता लक्ष्मी के आग्रह पर वे साल के चार महीने पाताल में और शेष समय क्षीरसागर में योगनिद्रा में रहते हैं।

इसी काल को ‘चातुर्मास’ कहा जाता है। इन चार महीनों में सृष्टि के संचालन का भार भगवान शिव के हाथों में होता है, और धरती पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता।”

चार महीनों तक भगवान के शयन के कारण प्रकृति में एक ठहराव सा आ जाता है। जब कार्तिक मास आता है, तो सभी देवता, ऋषि-मुनि और भक्त मिलकर भगवान को जगाने की प्रार्थना करते हैं। घी के दीये जलाए जाते हैं, शंख और घंटियां बजाई जाती हैं, और गन्ने के मंडप सजाकर श्रीहरि का आह्वान किया जाता है—

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज।

उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु॥

“और फिर आता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की ‘देवउठनी एकादशी’ का पावन दिन। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान विष्णु अपनी योगनिद्रा त्याग कर जागते हैं। उनके जागते ही पूरे ब्रह्मांड में फिर से नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। इसी दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह होता है, और धरती पर सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की फिर से शुरुआत हो जाती है।”

“भगवान की योगनिद्रा हमें सिखाती है कि जीवन में विश्राम और सक्रियता दोनों का संतुलन जरूरी है।