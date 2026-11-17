17 नवम्बर 2026 का राशिफल: 17 नवंबर मंगलवार का दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि (गोपाष्टमी) और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा। इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि में और मंगल सिंह राशि में गोचर कर राशि परिवर्तन योग बना रहे हैं, जिससे कई राशियों को विशेष लाभ और करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आइए जानते हैं आचार्य रत्नाकर तिवारी से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है।

मेष – आज का दिन उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन के मामले में सोच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ – आज आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। वाणी पर संयम रखें।

मिथुन – आज नए संपर्क आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। व्यापार में योजनाओं को आगे बढ़ाने का अच्छा अवसर मिलेगा। आज जल्दबाजी में निर्णय न लें।

कर्क – आज भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित परिणाम मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सिंह – आज मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। व्यापार में नई संभावनाएं बन सकती हैं। नौकरी में सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें।

कन्या – आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

तुला – आज भाग्य का सहयोग मिल सकता है। नए कार्य की शुरुआत के लिए विचार कर सकते हैं। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगा।

वृश्चिक – आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पुराने विवाद सुलझाने का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। निवेश से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मकर – आज मेहनत और अनुशासन से सफलता प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से समाधान मिलेगा। अनावश्यक खर्चों से बचें।

कुंभ – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता हो सकती है।

मीन – आज मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। नौकरी में परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। आज आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।