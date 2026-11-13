13 नवम्बर 2026 का राशिफल : कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए खुलेगा तरक्की का द्वार, धन लाभ के बनेंगे योग

Rashifal 13 November 2026 : शुक्रवार 13 नवंबर का दिन सभी 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है? ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, वैवाहिक जीवन, परिवार और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है? क्या आज आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा या किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।

मेष – आज कार्य में गति आएगी। नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। गुस्से से बचें।

वृषभ – आज धन लाभ के योग हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी। खर्च पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज बुद्धि और वाणी से काम बनेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। यात्रा का योग है।

कर्क – आज भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। परिवार का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह – आज मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में प्रशंसा मिलेगी। अहंकार से बचें।

कन्या – आज मेहनत का फल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। पुराना रुका काम बनेगा।

तुला – आज साझेदारी में लाभ होगा। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें। धन के मामले में सोच-समझकर चलें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। गुरुजनों का आशीर्वाद लें।

मकर – आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। धैर्य से ही सफलता मिलेगी। वरिष्ठों की सलाह लें।

कुंभ – सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे। नई मुलाकात लाभदायक होगी। व्यापार में नया अवसर मिलेगा।

मीन – आध्यात्मिक मन लगेगा। नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। भावुकता से बचें।