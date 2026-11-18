नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) की अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मांग खारिज कर दी है। हालांकि, कोर्ट ने ईडी (ED) की याचिका पर कल सुनवाई करने पर सहमति जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में बुधवार को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। ईडी (ED) ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू (ASG SV Raju) ने आज ही सुनवाई की मांग की थी। एएसजी ने हाईकोर्ट की उस शुरुआती टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया ‘दुर्भावनापूर्ण’ बताया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि संबंधित अधिकारी को मामले में पक्षकार बनाए बिना ऐसी टिप्पणी कैसे की जा सकती है।