Punjab Bridge Collapsed : पटियाला-संगरूर बाईपास पर पसियाना गांव के पास भाखड़ा नहर पर बना लोहे का एक पुल गुरुवार तड़के उस समय ढह गया, जब उस पर से दो ट्रक गुजर रहे थे। इस हादसे के बाद दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त पुल पर फंस गए, और कुछ ही देर में उनमें से एक ट्रक में आग लग गई।

जानकारी के अनुसार, यह पुल पटियाला-संगरूर राजमार्ग पर भाखड़ा नहर के ऊपर स्थित है। जिसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा 2016 में बनाया गया था। बताया जा रहा है कि पुल सुबह करीब 5:30 बजे ढह गया। उस समय रेत से लदे तीन ट्रक पुल से गुजर रहे थे। इस हादसे में दो ट्रक फंस गए और एक में आग लग गई, जबकि तीसरा ट्रक मामूली नुकसान के साथ वहां से निकलने में कामयाब रहा।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पुल के ढहने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने के बारे में आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।