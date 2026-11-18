Sanatan Dharma Shubh Muhurat : सनातन धर्म शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा में ग्रह-नक्षत्रों की गणना समय और सकारात्मक ऊर्जा का गहरा विज्ञान छिपा है। सनातन धर्मी जीवन में संस्कारों का भी विशेष महत्व है। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण या किसी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले शुभ मुहूर्त देखने की परपरा निभायी जाती है।

क्या मुहूर्त केवल ग्रह-नक्षत्रों की गणना है, या इसके पीछे छिपा है प्रकृति, समय और सकारात्मक ऊर्जा का गहरा विज्ञान? या इसके पीछे किसी दिव्य शक्ति की भी भूमिका है।

सनातन धर्म में समय को केवल घड़ी की सुइयों से नहीं मापा गया, बल्कि उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है।

शास्त्रों में कहा गया है— ‘कालो हि दुरतिक्रमः’, अर्थात समय की गति और प्रभाव को पार करना अत्यंत कठिन है।

भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, प्रत्येक समय का अपना एक विशेष स्वभाव होता है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तिथि और ग्रहों की स्थितियों के आधार पर समय की अनुकूलता का विचार किया जाता है। इसी गणना के आधार पर शुभ मुहूर्त निर्धारित होता है।

उदाहरण के लिए, विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का नया आरंभ है। गृह प्रवेश केवल नए मकान में जाना नहीं, बल्कि एक नए पारिवारिक जीवन की शुरुआत है।

इसलिए सनातन परंपरा में ऐसे अवसरों पर शुभ तिथि, अनुकूल नक्षत्र और उचित लग्न का विचार किया जाता है।

इसके पीछे एक आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। शुभ मुहूर्त के पीछे का मुख्य आध्यात्मिक संदेश प्रकृति, ब्रह्मांड और अपनी आंतरिक चेतना के साथ तालमेल (लैयबद्धता) बिठाना है। यह केवल घड़ी या पंचांग का समय देखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सही मनःस्थिति, सकारात्मक ऊर्जा और पूरी सजगता के साथ किसी कार्य की शुरुआत करने का विज्ञान है।

जब हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर का स्मरण करके, प्रकृति के अनुकूल समय में करते हैं, तो हमारे भीतर श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक संकल्प का भाव जागृत होता है।

मुहूर्त हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उचित समय, सही दिशा और शुद्ध उद्देश्य का भी महत्व है।

हालांकि, यह समझना आवश्यक है कि शुभ मुहूर्त सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता के लिए परिश्रम, विवेक, सदाचार और कर्म की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है।

भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कर्म के महत्व को सर्वोपरि बताया है।

इसलिए मुहूर्त को भाग्य का विकल्प नहीं, बल्कि शुभ संकल्प और अनुशासित शुरुआत का प्रतीक समझना चाहिए।

सनातन धर्म का संदेश है— समय का सम्मान कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए और अपने कर्म को पवित्र बनाइए।

क्योंकि शुभ मुहूर्त केवल घड़ी का एक विशेष समय नहीं, बल्कि जीवन में शुभता का स्वागत करने की एक आध्यात्मिक परंपरा है।