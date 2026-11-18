गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है।इससे पहले कोर्ट में 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और आजम खान का 50 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा कराया गया। शहनवाज और जुनैद आजम खान के जमानती बने। दोनों की ओर से 50-50 हजार रुपये की दो एफडी जमा की गईं। साथ ही एक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कोर्ट ने डासना जेल के लिए रिहाई का परवाना जारी किया। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि आजम खां का परवाना उन्हें मिल था, दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद सपा नेता आजम खां को रिहा कर दिया गया है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां पिता को लेने जेल पहुंचे। जेल के बाहर आजम खां के समर्थक भी जुटे हैं।

आजम खान को ले जाने पर समर्थकों में विवाद