नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ का विरोध महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के लिए तब एक राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया, जब विरोध-प्रदर्शन के दौरान उसके एक नेता ने भारी गलती कर दी। दरअसल, पार्टी नेता संजय निरुपम की अगुवाई में शिंदे सेना के कई नेता बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स के दौरान सोनिया गांधी की किताब की प्रति फाड़ रहे थे। उनका आरोप है कि इस पुस्तक में वीर सावरकर का अपमान किया गया है। उनका आरोप है कि इस किताब में वीर सावरकर को नीचा दिखाया गया है और इतिहास को बदलने (या उसे अपने हिसाब से पेश करने) की कोशिश की गई है।

इसी दौरान नेताओं ने विरोध जताते-जताते किताब की प्रति फाड़नी शुरू कर दी। इसी बीच शिंदे सेना गुट की प्रवक्ता शाइना एनसी ने गलती से बाल ठाकरे की ही तस्वीर फाड़ दी। इस पर अब जमकर बवाल हो रहा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और कांग्रेस ने शिवसेना संस्थापक का अपमान करने के आरोप में शायना एनसी पर निशाना साधा है। हालांकि बाद में शिवसेना ने इस पर सफाई भी दी है। शायना एनसी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने मणिशंकर अय्यर की तस्वीर फाड़ी थी, न कि बाल ठाकरे की।

अय्यर को चप्पल मार रहे बालासाहेब ठाकरे

दरअसल, जो तस्वीर फाड़ी गई, उसमें शिव सेना संस्थापक बाल ठाकरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के पुतले को चप्पलों से मारते हुए दिख रहे थे। शिवसेना नेता ठाकरे द्वारा अय्यर के पुतले को चप्पलों से मारने वाली तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेन्स में इसलिए लेकर आए थे ताकि वे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को घेर सकें। उनका तर्क था कि बाल ठाकरे कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, फिर भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रखा है।

शाइना ने छिपाई फटी तस्वीर

जब इस गलती पर पार्टी नेता संजय निरुपम का ध्यान दिलाया गया तो शायना एनसी ने तुरंत उस फटी हुई तस्वीर को कागजों के नीचे छिपा दिया। बाद में शिवसेना नेताओं ने आधिकारिक तौर पर दावा किया कि जो तस्वीर फटी थी, उसमें मणिशंकर अय्यर थे, न कि बाल ठाकरे। दूसरी तरफ, इस घटना के बाद BMC में भारी हंगामा देखने को मिला। UBT शिवसेना के पार्षदों ने शायना एनसी के खिलाफ नारे लगाए और उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की मांग की। UBT शिवसेना की पूर्व मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि बालासाहेब का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने शिंदे गुट द्वारा शिवसेना संस्थापक के प्रति दिखाए जा रहे प्रेम को “दिखावटी” (नकली) बताया।

फाड़ी गई तस्वीर में क्या?

जो तस्वीर फाड़ी गई, वो 27 अगस्त 2004 की तस्वीर है। जब बालासाहेब ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में सावरकर स्मारक के पास “जूते मारो” आंदोलन की शुरुआत की थी। बालासाहेब ठाकरे तब अपनी चप्पल लेकर आए थे और मणिशंकर अय्यर के पुतले पर उससे प्रहार किया था। इसके बाद, शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए थे। उन लोगों ने भी पुराने जूतों-चप्पलों से मणिशंकर अय्यर के पुतले को पीटा था। अगस्त 2004 का यह विरोध प्रदर्शन शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर के खिलाफ आयोजित किया था। अय्यर ने हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर का अपमान करने वाली कथित टिप्पणी की थी।

शिंदे की शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की नहीं शिंदे की शिवसेना मोदी की शिवसेना है : अतुल लोंढे पाटिल

महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल कहा कि शिंदे की शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की नहीं शिंदे की शिवसेना मोदी की शिवसेना है। सायना एन सी शिवसेना गुट की नेता ने बालासाहेब ठाकरे जी का फोटो फाड़ा। ये भाजपा,संघ वालों की जहर मानसिकता है वही बालासाहेब की फोटो फाड़ते हुए दिखाई दी। यह निंदनीय कृत्य है पूरे महाराष्ट्र के लिए असहनीय है। मेरा झूठ सबसे मजबूत (मोदी का मूल मंत्र) AI जेनरेटेड फोटो दिखा रही है, जबकि पूरे देश की मीडिया मौजूद थी। उनके कमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है ,फिर भी झूठ कितनी दिलेरी से बोल रही है।