IND vs NZ Test Stumps : भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। स्टंप्स की घोषणा तक भारत ने एक विकेट नुकसान पर 159 रन बना लिए हैं। टीम मेजबान से पहली पारी में 209 रन आगे है। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की पारी को 368 रनों पर रोक दिया था। अब तीसरे दिन शुभमन गिल की अगुवाई टीम से एक बड़े स्कोर की उम्मीद है।

वेलिंगटन टेस्ट के दूसरे दिन न्यूज़ीलैंड की टीम ने 243/5 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। उनके फैंस को उम्मीद थी कि टीम बड़ा स्कोर खड़ा करेगी। लेकिन, भारतीय गेंदबाजों ने पूरी टीम को 368 रनों ऑल आउट कर दिया। हेनरी निकोल्स 175 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 118 रन की अहम पारी खेली। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा चार, आकाश दीप ने तीन, अंशुल कंबोज ने दो और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक विकेट हासिल किया।

न्यूज़ीलैंड के 368 रनों के जवाब में भारतीय प्रशंसक बल्लेबाज़ी को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि न्यूज़ीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ों (हेनरी, जैमीसन और डफी) की तिकड़ी का सामना करना मुश्किल था। उनके घरेलू मैदान पर खेलना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जायसवाल और केएल ने शानदार खेल दिखाया। चाय के ब्रेक से पहले उन्हें कुछ जीवनदान भी मिले – केएल के खिलाफ एक साफ़ LBW पर न्यूज़ीलैंड ने रिव्यू नहीं लिया, और ग्लेन फिलिप्स ने गली में जायसवाल का कैच छोड़ दिया।

टी-ब्रेक के बाद, भारतीय ओपनर्स ने अच्छी लय बनाए रखी, जिसमें जायसवाल ज़्यादा आक्रामक दिखे और उन्होंने बेहतरीन ड्राइव्स लगाए। वे तेज़ी से 60, 70 और फिर 80 रनों तक पहुँच गए। ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से शतक बना लेंगे, लेकिन हेनरी और उनकी टीम के एक सटीक रिव्यू (इस बार उन्होंने हेनरी की ज़िद मान ली) ने जायसवाल की पारी का अंत कर दिया।

केएल ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ अपनी पहली फिफ्टी लगाई और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय ओपनर बन गए, जिन्होंने सभी SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) में 50 से ज़्यादा रन बनाए हैं। DDP (देवदत्त पडिक्कल) अपने डिफ़ेंस में काफ़ी मज़बूत दिखे और वे लंबी पारी खेलने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। अब तीसरे दिन के खेल पर सबकी नजरें होंगी।