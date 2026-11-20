मुंबई। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर अपनी दरियादिली को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपनी फिल्म ‘जोश’ के को-स्टार रहे अभिनेता शरद कपूर की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। दरअसल, इन दिनों स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और लंबे समय से काम नहीं मिलने के कारण शरद कपूर मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।

आज यानी 20 नवंबर 2026 को सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, शरद कपूर ने खुलासा किया है कि उनका काम मांगने वाला भावुक वीडियो वायरल होने के बाद शाहरुख खान ने खुद उन्हें फोन किया था। इस बातचीत में शाहरुख ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह जिस तरह का काम करना चाहते हैं, बेझिझक करें और जरूरत पड़ने पर वह उनकी मदद के लिए तैयार हैं।

इस बात की सूचना खुद शरद कपूर ने नवभारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि शाहरुख ने उनसे कहा, “तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम वो करो। मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं।” शरद ने यह भी बताया कि वह जल्द ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से मुलाकात करने वाले हैं।

आपको बता दें कि शरद कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह अपने चार पालतू कुत्तों को अस्थायी रूप से एनिमल केयर सेंटर भेजते हुए भावुक नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से काम देने की अपील की थी। हालांकि, उन्होंने साफ किया था कि उन्हें आर्थिक मदद नहीं, बल्कि दोबारा अभिनय करने का मौका चाहिए। साथ ही शरद ने बताया कि बार्सिलोना में फुटबॉल खेलते समय उनके पैर में चोट लग गई थी। इसी वजह से उन्हें अपने पालतू कुत्तों की देखभाल करने में परेशानी हो रही थी।

किंग खान के अलावा सलमान खान, सोनू सूद, जावेद अख्तर और राजपाल यादव समेत कई फिल्मी हस्तियों ने भी शरद का हालचाल लिया है। वहीं सोनू सूद ने तो उनके पैर के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम और मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम भी कराया है। बता दें कि शरद इलाज के लिए करजत जाने वाले हैं।

ध्यान देनेवाली बात यह है कि शरद कपूर ने साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म ‘जोश’ में शाहरुख खान के साथ काम किया था। इस फिल्म में शरद ने प्रकाश शर्मा का किरदार निभाया था, जबकि शाहरुख मैक्स के रोल में नजर आए थे। अब शरद कपूर को उम्मीद है कि स्वास्थ्य में सुधार के बाद वह दोबारा फिल्मों में सक्रिय होंगे। मुश्किल की घड़ी में पुराने साथी का साथ मिलने की यह कहानी बॉलीवुड में दोस्ती और इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल बन गई है।