टेक्नोलॉजी डेस्क, लखनऊ। यदि आप भी स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे है तो Motorola का एक बजट फोन बेहद चर्चा में है। इस कंपनी के Moto G06 Power पर ऑनलाइन सेल के दौरान भारी डिस्काउंट की खबर सामने आई है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 7000mAh की बैटरी, 6.88 इंच की डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा।

रिपोर्ट के मुताबिक, फोन की लिस्टेड कीमत 19,999 रुपये बताई गई है, जबकि Flipkart की सेल में इसे 11,999 रुपये में उपलब्ध कराने का दावा किया गया। इस हिसाब से देखा जाए तो ग्राहकों को करीब 8,000 रुपये की भारी छूट मिल सकती है। हालांकि, यह ऑफर 5 नवंबर 2026 की रिपोर्ट में बताया गया था। हालांकि, आज यानी 20 नवंबर को इसकी लाइव कीमत और ऑफर की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

Moto G06 Power के फीचर्स

7000mAh की दमदार बैटरी, 6.88 इंच HD+ स्क्रीन और 120Hz रिफ्रेश रेट, 50MP का रियर कैमरा, MediaTek Helio G81 Extreme प्रोसेसर, Android 15 सॉफ्टवेयर, 4G स्मार्टफोन, 5G सपोर्ट नहीं और 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज इसकी मुख्य विशेषता है।

क्या खरीदना फायदेमंद है?

यदि आपका बजट कम है और आपको बड़ी बैटरी, बड़ी स्क्रीन और सामान्य इस्तेमाल के लिए स्मार्टफोन चाहिए, तो Moto G06 Power एक विकल्प हो सकता है। हालांकि, इसे खरीदने से पहले इसकी वास्तविक कीमत, बैंक ऑफर और 5G की जरूरत जरूर जांच लें।