मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग के साथ Motorola Edge 70 Max की भारत में जल्द लॉन्च, नया टीजर में कई फीचर्स आए सामने

Tech News : Motorola Edge 70 Max स्मार्टफोन जल्द ही भारतीय बाज़ार में लॉन्च होगा। फ्लिपकार्ट की माइक्रोसाइट पर पोस्ट किए गए एक नए टीज़र से अब यह कन्फर्म हो गया है। लॉन्च की पुष्टि के साथ-साथ, ब्रांड ने आने वाले स्मार्टफोन की कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में भी जानकारी दी है। यह स्मार्टफोन मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स से लैस होगा।

Flipkart की माइक्रोसाइट के अनुसार, कंपनी ने Motorola Edge 70 Max स्मार्टफोन को “Max Every Move” टैगलाइन के साथ टीज़ किया है। लेकिन, डिवाइस के नाम का खुलासा नहीं किया गया। हालांकि, URL से कन्फर्म होता है कि यह माइक्रोसाइट Edge 70 Max के लिए है। आने वाले फोन की एक झलक में ब्रांड का सिग्नेचर रियर कैमरा मॉड्यूल डिज़ाइन भी नजर आता है, जिसमें चौकोर आकार का कैमरा आइलैंड है और उसमें 2×2 कॉन्फ़िगरेशन में चार गोल कटआउट लगे हैं।

टीजर में सामने से देखने पर बाईं ओर एक बटन भी दिखाई देता है, और हो सकता है कि यह एक डेडिकेटेड AI बटन के तौर पर काम करे। इसके अलावा, यह भी कन्फर्म हो गया है कि इस डिवाइस में AI से जुड़े कामों के लिए NPU परफॉर्मेंस 46% बेहतर होगी। इसमें मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जिससे यूज़र्स डिवाइस के पिछले हिस्से पर मैग्नेटिक चार्जर लगा सकेंगे।

माइक्रोसाइट पर इस डिवाइस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लीक्स की मानें तो इसका कथित मॉडल नंबर “XT2611” चीन में लॉन्च हुए Lenovo Legion Y70 से मेल खाता है। इसलिए, हो सकता है कि Motorola Edge 70 Max में भी चीन में लॉन्च हुए मॉडल जैसे ही स्पेसिफिकेशन्स हों। इसके अंदर Snapdragon 8 Gen 5 SoC प्रोसेसर होने की उम्मीद है।