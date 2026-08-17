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गोंडा: हिंदू छात्राओं ने बुर्का पहनकर ‘लगाई दिही चोलिया के हुक’ गाने में डांस किया, विवाद बढ़ा तो BSA ने जांच का आदेश दिया

गोंडा के खोंडारे थाना क्षेत्र स्थित नॉलेज बीम एकेडमी में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के बुर्का पहनकर डांस करने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। रविवार शाम वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 4-5 हिंदू छात्राएं बुर्का पहनकर भोजपुरी, हरियाणवी और बॉलीवुड गानों पर डांस करती दिखाई दे रही हैं...

By Harsh 
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गोंडा के खोंडारे थाना क्षेत्र स्थित नॉलेज बीम एकेडमी में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के बुर्का पहनकर डांस करने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। रविवार शाम वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 4-5 हिंदू छात्राएं बुर्का पहनकर भोजपुरी, हरियाणवी और बॉलीवुड गानों पर डांस करती दिखाई दे रही हैं।

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वीडियो वायरल होते ही बढ़ा विवाद

कार्यक्रम शनिवार दोपहर औसनी बुजुर्ग स्थित स्कूल में हुआ था। छात्राओं ने ‘लगाई दिही चोलिया के हुक राजा जी’, ‘गुलाब जइसन खिलल बाड़ू’, ‘तेरी आंख का यो काजल’ और ‘फेविकॉल’ जैसे गानों पर प्रस्तुति दी। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ लोगों ने इसे सामान्य सांस्कृतिक कार्यक्रम बताया, जबकि कुछ ने स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठाए। विवाद बढ़ने पर स्कूल मैनेजर राम सुरेश ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन था। यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए क्षमा मांगते हैं।

BSA ने दिए जांच के आदेश

मामले का संज्ञान लेते हुए BSA अमित कुमार सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की जांच कराई जाएगी और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई होगी। स्कूल की मान्यता की भी जांच की जाएगी। वहीं प्रिंसिपल पीपी वर्मा ने बताया कि स्कूल की मान्यता केवल कक्षा 8 तक है जबकि यहां इंटरमीडिएट तक पढ़ाई कराई जा रही है।

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