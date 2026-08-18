  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 18 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों का आज व्यापार और नौकरी दोनों में संतुलन बनाकर चलना लाभकारी रहेगा

18 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों का आज व्यापार और नौकरी दोनों में संतुलन बनाकर चलना लाभकारी रहेगा

आज का राशिफल 18 अगस्त 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

18 अगस्त 2026 का राशिफल: मंगलवार के दिन कर्क राशि के लोगों के मन में प्रसन्नता रहेगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

पढ़ें :- 17 अगस्त 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, पूरे होंगे बिगड़े काम

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें। परिवार में सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज बातचीत और संपर्कों से लाभ मिल सकता है। व्यापार में नई संभावना बनेगी। अनावश्यक खर्च से बचें। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।

कर्क – आज मन में प्रसन्नता रहेगी। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। धन की स्थिति ठीक रहेगी। भावनात्मक तनाव से बचें।

पढ़ें :- 15 अगस्त 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशि के लोगों को व्यापार में मिलेगा लाभ, नए अवसर के भी हैं अवसर

सिंह – कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। नेतृत्व क्षमता का लाभ मिलेगा। व्यापार में लाभ के अवसर आएंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

कन्या – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में प्रगति के अवसर बनेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

तुला – आज व्यापार और नौकरी दोनों में संतुलन बनाकर चलना लाभकारी रहेगा। किसी पुराने संपर्क से फायदा हो सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

वृश्चिक – आज साहस और पराक्रम बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिल सकती है। धन निवेश में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यात्रा लाभदायक हो सकती है।

पढ़ें :- 07 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा लाभ, अर्थिक लाभ के भी बन रहे योग

मकर – आज काम का दबाव अधिक रह सकता है, लेकिन मेहनत का परिणाम मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। वरिष्ठों से संबंध अच्छे रखें।

कुंभ – नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मीन – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार में सुख-शांति रहेगी। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

18 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों का आज व्यापार और नौकरी दोनों में संतुलन बनाकर चलना लाभकारी रहेगा

18 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों का आज व्यापार...

India's famous Naga temples : भारत के प्रसिद्ध नाग मंदिर जहां होती है नाग देवता की पूजा, दर्शन से सर्प दोष से मिलती है मुक्ति

India's famous Naga temples : भारत के प्रसिद्ध नाग मंदिर जहां होती...

IIT Kanpur students Kanwar Yatra : आईआईटी कानपुर के छात्रों और शिक्षकों ने निकाली कांवड़ यात्रा, सरसैया घाट से गंगाजल लाकर किया जलाभिषेक

IIT Kanpur students Kanwar Yatra : आईआईटी कानपुर के छात्रों और शिक्षकों...

सावन के पवित्र महीने में नहाने के पानी में मिलाएं 4 चीजें, दूर होगी दरिद्रता, चमकेगी किस्मत

सावन के पवित्र महीने में नहाने के पानी में मिलाएं 4 चीजें,...

Nag Panchami Special : शिव, शेष, वासुकी और तक्षक की ही है सृष्टि, नाग पंचमी पर नागदेव का करेंदर्शन

Nag Panchami Special : शिव, शेष, वासुकी और तक्षक की ही है...

17 अगस्त 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, पूरे होंगे बिगड़े काम

17 अगस्त 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी...