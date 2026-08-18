18 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों का आज व्यापार और नौकरी दोनों में संतुलन बनाकर चलना लाभकारी रहेगा

18 अगस्त 2026 का राशिफल: मंगलवार के दिन कर्क राशि के लोगों के मन में प्रसन्नता रहेगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें। परिवार में सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज बातचीत और संपर्कों से लाभ मिल सकता है। व्यापार में नई संभावना बनेगी। अनावश्यक खर्च से बचें। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।

कर्क – आज मन में प्रसन्नता रहेगी। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। धन की स्थिति ठीक रहेगी। भावनात्मक तनाव से बचें।

सिंह – कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। नेतृत्व क्षमता का लाभ मिलेगा। व्यापार में लाभ के अवसर आएंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

कन्या – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में प्रगति के अवसर बनेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

तुला – आज व्यापार और नौकरी दोनों में संतुलन बनाकर चलना लाभकारी रहेगा। किसी पुराने संपर्क से फायदा हो सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

वृश्चिक – आज साहस और पराक्रम बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिल सकती है। धन निवेश में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यात्रा लाभदायक हो सकती है।

मकर – आज काम का दबाव अधिक रह सकता है, लेकिन मेहनत का परिणाम मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। वरिष्ठों से संबंध अच्छे रखें।

कुंभ – नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मीन – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार में सुख-शांति रहेगी। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है।