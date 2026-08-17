बीजेपी आईटी सेल प्रमुख पद से छुट्टी होने पर अमित मालवीय की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'मेरे 11 साल के कार्यकाल में...'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आईटी सेल प्रमुख के पद से हटाए जाने के बाद अमित मालवीय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नए आईटी सेल चीफ दीपक म्हास्के को बधाई देते हुए भरोसा जताया कि नई टीम के नेतृत्व में बीजेपी का डिजिटल कम्युनिकेशन नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आईटी सेल प्रमुख के पद से हटाए जाने के बाद अमित मालवीय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नए आईटी सेल चीफ दीपक म्हास्के को बधाई देते हुए भरोसा जताया कि नई टीम के नेतृत्व में बीजेपी का डिजिटल कम्युनिकेशन नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में अपने करीब 11 साल के कार्यकाल को भी याद किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्हें बीजेपी के डिजिटल ऑपरेशन का नेतृत्व करने और पार्टी के सोशल मीडिया से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ संवाद करने का मौका मिला।
अमित मालवीय ने सोमवार को एक्स पर एक लंबी पोस्ट के जरिए बीजेपी के सभी नए पदाधिकारियों को बधाई दी है। उनकी नियुक्ति ऐसे अहम समय पर हुई है जब पार्टी नई ऊंचाइयां छूने और अपने संदेश व संगठन को देश के हर कोने तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं खास तौर पर दीपक म्हास्के को बधाई देना चाहता हूं, जो बीजेपी के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख के तौर पर मेरी जगह लेंगे, और साथ ही सह-संयोजकों प्रीति गांधी , शिवानंद द्विवेदी , आलोक भट्ट और अरुण यादव को भी बधाई देता हूं।
Congratulations to all the newly appointed office bearers of the BJP. Their appointments come at a crucial juncture as the party prepares to scale newer heights and take its message and organisation to every corner of the country.
I wish to particularly congratulate Shri Deepak…
— Amit Malviya (@amitmalviya) August 17, 2026
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अमित मालवीय ने कहा कि पिछले एक दशक में मुझे इन सभी के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य मिला है। मुझे पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी का डिजिटल कम्युनिकेशन नए मुकाम हासिल करेगा और पूरे विश्वास, रचनात्मकता और स्पष्टता के साथ भारत की जन-चर्चा को आकार देना जारी रखेगा।
सोशल मीडिया पर बीजेपी के विशाल समर्थक आधार – जो प्रतिबद्धता, ऊर्जा और नए विचारों से भरा-पूरा समुदाय है का बहुत-बहुत धन्यवाद। यह परिवार हर उतार-चढ़ाव में साथ खड़ा रहा है और भारत की जन-चर्चा को नई दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। आप मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और इस मकसद के लिए ताकत का एक अद्भुत स्रोत रहे हैं। इस विभाग की कमान संभालने के दौरान पिछले ग्यारह वर्षों में मुझे आप में से कई लोगों से मिलने और बातचीत करने का मौका मिला, और वे मुलाकातें हमेशा खास रहेंगी।
मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी आप पार्टी और मेरे उत्तराधिकारियों को अपना पूरा समर्थन देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेतृत्व में भारत और भी बड़ी ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। इस सफर में आपके योगदान को याद रखा जाएगा और सुनहरे शब्दों में दर्ज किया जाएगा। अमित मालवीय की यह पोस्ट इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी ने आज ही अपने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए उन्हें IT सेल प्रमुख की जिम्मेदारी से हटाकर दीपक म्हास्के को यह कमान सौंपी है। करीब 11 साल तक पार्टी के डिजिटल मोर्चे का नेतृत्व करने के बाद मालवीय का नई टीम को खुले तौर पर बधाई देना संगठन में जिम्मेदारी के बदलाव के बीच एक सकारात्मक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।