विंडीज के बल्लेबाजों ने मचाई तबाही, पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया के खिलाफ खड़ा किया 405 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर

बुधवार को गुवाहटी के बारसपारा स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने इतिहास रच दिया। वनडे क्रिकेट में कैरेबियाई टीम ने पहली बार 400 से अधिक रनों का आंकड़ा छुआ है। वेस्टइंडीज के इतिहास में पहली बार यह भी हुआ है कि उसके तीन बल्लेबाजों ने एक ही पारी में शतक जड़ दिया है। वेस्टइंडीज की ओर से आज के मैच में पहले जॉन कैम्पबेल ने शतक जड़ा। उन्होंने 101 रन बनाए। इसके बाद साई होप ने 104 रनों की पारी खेली और आमिर जंगू ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 114 रनों की पारी खेली। इन तीनों की शतक की वजह से वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 50 ओवरों में 405 रनों तक पहुंच गई है और भारत के सामने 406 रनों का लक्ष्य है। भारत की ओर से कुलदीप, जडेजा और गुरनूर को दो- दो विकेट मिले। प्रसिद्ध कृष्णा को एक विकेट हासिल हुआ।