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नाग पंचमी से पहले क्यों नहीं बनाई और खाई जाती खीर? जानें इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण

सावन के महीने में नाग पंचमी का त्योहार बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म परंपराओं में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने के साथ-साथ मीठी खीर और पूरी का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई क्षेत्रों में नाग पंचमी आने से पहले सावन के दिनों में खीर बनाने या खाने की मनाही होती है?

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। सावन के महीने में नाग पंचमी (Nag Panchami) का त्योहार बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म परंपराओं में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने के साथ-साथ मीठी खीर और पूरी का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई क्षेत्रों में नाग पंचमी आने से पहले सावन के दिनों में खीर बनाने या खाने की मनाही होती है? लोक मान्यताओं और बुजुर्गों के अनुसार, नाग पंचमी की पूजा संपन्न होने से पहले घर में खीर बनाना वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे की धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक वजहें।

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धार्मिक मान्यता और पौराणिक कारण

पहला भोग नाग देवता का: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सावन महीने की शुरुआत के बाद बनने वाली पहली खीर पर नाग देवता और भगवान शिव का पहला अधिकार माना जाता है।

पूजा के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना: सावन के महीने में जब तक नाग पंचमी पर नाग देवता की विधिवत पूजा नहीं हो जाती और उन्हें दूध व खीर का भोग नहीं चढ़ाया जाता, तब तक घर के सदस्यों के लिए खीर का सेवन करना अनुचित माना गया है।

अशुभता से बचाव: ग्रामीण और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, नाग पंचमी से पहले खीर बनाने से नाग देवता अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे घर में सुख-समृद्धि प्रभावित होने का भय रहता है।

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वैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलू

दूध के खराब होने का डर: सावन के महीने में अत्यधिक नमी और वर्षा के कारण दूध के जल्दी फटने या खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।

पाचन तंत्र पर असर: वर्षा ऋतु में शरीर की पाचन अग्नि (Digestive System) थोड़ी धीमी हो जाती है। दूध और चावल से बनी गाढ़ी खीर पचाने में भारी होती है। ऐसे में पेट संबंधी समस्याओं से बचने के लिए सावन की शुरुआत में भारी भोजन से परहेज करने की सलाह दी जाती है।

कीड़े-मकौड़ों का प्रकोप: सावन के दौरान नमी के कारण जहरीले जीव और सांप अपने बिलों से बाहर आते हैं। पहले के समय में खुले में भोजन पकाने के दौरान सतर्कता बरतने के लिए भी ऐसी परंपराएं बनाई गईं।

नाग पंचमी पर खीर का महत्व: नाग पंचमी के दिन पूजा के दौरान नाग देवता को खीर अर्पित की जाती है। पूजा के बाद पूरा परिवार इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। माना जाता है कि इस दिन खीर का सेवन करने से पारिवारिक जीवन में मिठास आती है और सर्प भय से मुक्ति मिलती है।

नाग पंचमी से पहले खीर न खाने की यह परंपरा धार्मिक आस्था और स्वास्थ्य सुरक्षा का एक अनूठा संगम है। यह परंपरा हमें प्रकृति, त्योहारों के नियमों और अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना सिखाती है।

रिपोर्ट: दीपांजली मिश्रा

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