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Traditional Country Recipes Power :  पारं​परिक देशी व्यंजनों में छिपा है स्वाद और पावर का खजाना, सेहत और दिमाग के लिए जरूरी

पारंपरिक देशी व्यंजनों में न केवल अद्भुत स्वाद होता है, बल्कि यह हमारी सेहत और दिमाग को दुरुस्त रखने वाले पोषक तत्वों का खजाना भी हैं। हमारे पूर्वजों ने इन व्यंजनों को मौसम, पर्यावरण और शरीर की जरूरतों के अनुसार तैयार किया था। यहाँ कुछ ऐसे ही पारंपरिक देशी व्यंजन और उनके फायदे दिए गए हैं जो शरीर और दिमाग दोनों को ताकत देते हैं

By अनूप कुमार 
Updated Date

Traditional Country Recipes Power :  पारंपरिक देशी व्यंजनों में न केवल अद्भुत स्वाद होता है, बल्कि यह हमारी सेहत और दिमाग को दुरुस्त रखने वाले पोषक तत्वों का खजाना भी हैं। हमारे पूर्वजों ने इन व्यंजनों को मौसम, पर्यावरण और शरीर की जरूरतों के अनुसार तैयार किया था। यहाँ कुछ ऐसे ही पारंपरिक देशी व्यंजन और उनके फायदे दिए गए हैं जो शरीर और दिमाग दोनों को ताकत देते हैं।

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दिमाग को तेज करने वाले पारंपरिक व्यंजन

बादाम और गोंद के लड्डू: यह सर्दियों में खाया जाने वाला एक मुख्य व्यंजन है। गोंद, घी, बादाम और अखरोट से बने ये लड्डू दिमागी थकान को दूर करते हैं और याददाश्त बढ़ाते हैं।

ब्राह्मी या शंखपुष्पी की ठंडाई: गर्मियों में दूध, बादाम, खसखस और दिमागी जड़ी-बूटियों (जैसे ब्राह्मी) को मिलाकर बनाई जाने वाली पारंपरिक ठंडाई दिमाग को शांत रखती है और एकाग्रता बढ़ाती है।

शरीर को ऊर्जा और पावर देने वाले व्यंजन

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बाजरे या रागी की राबड़ी/खीर: रागी (मड़ुआ) और बाजरा कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं। यह व्यंजन हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर को दिनभर के लिए भरपूर ऊर्जा देता है।

दाल-बाटी-चूरमा या लिट्टी-चोखा: सत्तू, शुद्ध घी और साबुत अनाजों से बने ये व्यंजन प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं।

खिचड़ी और कढ़ी: छाछ, बेसन और घी के तड़के वाली कढ़ी के साथ चावल-दाल की खिचड़ी पचने में आसान होती है। यह पेट को साफ रखती है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है।

पारंपरिक व्यंजनों की खासियतें
सीजनल और लोकल सामग्री: पारंपरिक खान-पान में हमेशा स्थानीय और मौसम के अनुकूल चीजों का ही इस्तेमाल होता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ती है।

मसालों का औषधीय गुण: हल्दी, जीरा, हींग, अजवाइन और काली मिर्च जैसे मसाले केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि पाचन को सुधारने और सूजन (Inflammation) को कम करने के लिए डाले जाते हैं।

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केमिकल और प्रिजर्वेटिव से मुक्त: यह पूरी तरह प्राकृतिक और ताजा होते हैं, जिससे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचता।

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