Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition भारत में लॉन्च, देखें लुक और खूबियां

Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition: Realme ने भारत अपने Realme 16 Pro 5G का हैरी पॉटर एडिशन लॉन्च कर दिया है। यह रेगुलर मॉडल का लिमिटेड एडिशन है। जिसे Harry Potter फ्रेंचाइजी से प्रेरित खास डिजाइन और Software Customization के साथ लॉन्च किया गया है। फोन के हार्डवेयर और फीचर्स पूर्व में आए Realme 16 Pro जैसे ही हैं, लेकिन इसके डिजाइन, UI Theme and Retail Packaging में Harry Potter का खास टच मिलता है।

कीमत और उपलब्धता

Realme 16 Pro 5G हैरी पॉटर एडिशन की भारत में कीमत 62,999 रुपये रखी गई है।

स्टोरेज

यह कीमत फोन के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरियंट की है।

कलर

फोन को Magic Brown कलर में पेश किया गया है। इसकी सेल Flipkart के साथ अन्य रिटेल स्टोर्स के जरिए होगी।

गिफ्टिंग बॉक्स

फोन को एक खास Hogwarts थीम वाली लिमिटेड-एडिशन गिफ्टिंग बॉक्स पैकेजिंग में पेश किया गया है। बॉक्स में Hogwarts का एक्सेप्टेंस लेटर, ट्रेन टिकट, Hogwarts Crests वाले बुकमार्क और कैरेक्टर पोस्टकार्ड शामिल हैं। फोन के साथ Hogwarts लोगो वाला खास फोन केस और एक फोन पिन भी दिया गया है।

डिस्प्ले

arry Potter Edition में सामान्य Realme 16 Pro 5G वाले ही स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले है। जिसका रिजॉल्यूशन 1,272 x 2,772 पिक्सल है।

पिक्सल डेंसिटी

डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट, 450ppi पिक्सल डेंसिटी और 1,400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है।