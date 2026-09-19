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iPhone 18 Pro और Pro Max की सेल शुरू,जानें कीमत और ऑफर

हाल ही में लॉन्च हुए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max अब भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में Apple स्टोर के बाहर खरीदारों की लंबी लाइनें देखी गईं। ग्राहक नए लॉन्च किए गए डिवाइस, खासकर बरगंडी रंग वाले मॉडल को खरीदने के लिए घंटों तक इंतज़ार करते रहे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

iPhone 18 Pro – Pro Max Sale :  हाल ही में लॉन्च हुए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max अब भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में Apple स्टोर के बाहर खरीदारों की लंबी लाइनें देखी गईं। ग्राहक नए लॉन्च किए गए डिवाइस, खासकर बरगंडी रंग वाले मॉडल को खरीदने के लिए घंटों तक इंतज़ार करते रहे।

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पिछले हफ्ते Pre-booking शुरू होने के बाद, ये नए Pro मॉडल आज यानी 18 सितंबर को बिक्री के लिए उपलब्ध हो गए हैं। ग्राहक Apple की आधिकारिक वेबसाइट, Apple Store ऐप और अन्य Authorized Retail Store से नए iPhone खरीद सकते हैं।

कीमत
iPhone 18 Pro के 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की शुरुआती कीमत ₹1,64,900 है। वहीं, 512GB मॉडल की कीमत ₹1,89,900 है, जबकि 1TB और 2TB वर्जन की कीमत क्रमशः ₹2,39,900 और ₹3,14,900 है।

वहीं iPhone 18 Pro Max की बात करें तो, 256GB वाले मॉडल की शुरुआती कीमत ₹1,79,900 है। वहीं, 512GB मॉडल की कीमत ₹2,04,900 है, जबकि 1TB और 2TB मॉडल की कीमत क्रमशः ₹2,54,900 और ₹3,29,900 है।

लॉन्च ऑफ़र और EMI विकल्प
Apple और उसके रिटेल पार्टनर ने प्रीमियम कीमत को कम करने के लिए कई लॉन्च डील पेश की हैं:
बैंक कैशबैक: चुनिंदा American Express, Axis Bank, ICICI Bank और SBI क्रेडिट कार्ड पर 7,000 रुपये तक का तुरंत कैशबैक मिल रहा है।

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नो-कॉस्ट EMI: Apple और ज़्यादातर रिटेलर छह महीने तक की नो-कॉस्ट EMI की सुविधा दे रहे हैं। Apple Store पर, कैशबैक से पहले iPhone 18 Pro (256GB) के लिए यह लगभग 27,483 रुपये प्रति महीना और Pro Max के लिए 29,983 रुपये प्रति महीना बैठता है।

ट्रेड-इन बोनस: Apple का ट्रेड-इन प्रोग्राम पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने पर 81,500 रुपये तक की छूट देता है; सही कीमत मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करती है।

रिटेलर-स्पेसिफिक डील: Flipkart अपने Axis Bank क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 8,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दे रहा है, साथ ही आपके पुराने डिवाइस के आधार पर 96,950 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। Croma अपने EMI प्लान के अलावा 12,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दे रहा है।
और जानें।

बंडल सब्सक्रिप्शन: खरीदारों को खरीदारी के साथ तीन महीने के लिए Apple Music, Apple TV+ और Apple Arcade का मुफ़्त सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

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