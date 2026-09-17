6 महीने में टूटी पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल की सगाई, एक्ट्रेस ने पोस्ट कर बताई वजह

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल ने सगाई के करीब 6 महीने बाद अलग होने का फैसला किया है। आकृति ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों के भविष्य के लक्ष्य और परिस्थितियां अलग हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच प्यार और परवाह कायम है, साथ ही लोगों से प्राइवेसी का सम्मान करने और किसी तरह की अटकलें न लगाने की अपील की।
Celebrity Breakup: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल के रिश्ते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मार्च 2026 में सगाई करने वाले पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल अब अलग हो गए हैं। आकृति अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर दोनों के अलग होने की जानकारी दी है। उन्होंने साफ किया कि यह फैसला किसी एक पक्ष का नहीं, बल्कि आपसी सहमति से लिया गया है।
आकृति ने अपने पोस्ट में बताया कि भविष्य को लेकर दोनों के लक्ष्य और परिस्थितियां अलग-अलग हैं। ऐसे में उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बजाय अलग रास्ते चुनने का फैसला किया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि दोनों के बीच आज भी एक-दूसरे के लिए प्यार और परवाह है।
पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने 8 मार्च 2026 को अपनी सगाई की घोषणा की थी। क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें शेयर कर अपने रिश्ते को नई पहचान दी थी। इससे पहले अगस्त 2025 में दोनों ने गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था।
सगाई के कुछ महीनों बाद ही दोनों के अलग होने की खबर ने फैंस का ध्यान खींचा है। हालांकि, आकृति ने ब्रेकअप के पीछे किसी विवाद या किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र नहीं किया है।
आकृति अग्रवाल ने अपने बयान में लोगों से इस मुश्किल समय में उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके फैसले के कारणों को लेकर किसी तरह की अटकलें या धारणाएं न बनाई जाएं।
आकृति ने दोनों के भविष्य के लिए शांति और खुशी की कामना भी की। फिलहाल पृथ्वी शॉ की ओर से इस मामले पर कोई अलग विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में दोनों के रिश्ते के खत्म होने की वजह वही है, जो आकृति ने अपने सार्वजनिक बयान में बताई है – भविष्य के अलग लक्ष्य और मौजूदा परिस्थितियां।