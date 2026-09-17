  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs AFG Playing XI : आज वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग इलेवन में जगह पक्की! एशियन गेम्स से पहले कप्तान आजमाना चाहेंगे बेंच स्ट्रेंथ

IND vs AFG Playing XI : आज वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग इलेवन में जगह पक्की! एशियन गेम्स से पहले कप्तान आजमाना चाहेंगे बेंच स्ट्रेंथ

IND vs AFG 3rd T20I Playing XI : आज (17 सितंबर 2026) भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा। इस सीरीज में भारतीय टीम पहले दो मैच जीतकर अजेय बढ़त बना चुकी है। अब टीम के पास 3-0 से अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप करने का सुनहरा मौका है। हालांकि, एशियन गेम्स के लिए जापान जाने से पहले भारतीय टीम के विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव देखने को मिल सकता है। जिसके संकेत कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले दे चुके हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs AFG 3rd T20I Playing XI : आज (17 सितंबर 2026) भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा। इस सीरीज में भारतीय टीम पहले दो मैच जीतकर अजेय बढ़त बना चुकी है। अब टीम के पास 3-0 से अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप करने का सुनहरा मौका है। हालांकि, एशियन गेम्स के लिए जापान जाने से पहले भारतीय टीम के विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव देखने को मिल सकता है। जिसके संकेत कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले दे चुके हैं।

पढ़ें :- IND vs AFG 3rd T20I : आज अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुरुवार शाम वैभव सूर्यवंशी को मैदान पर देखने का इंतजार खत्म हो सकता है। इस वेन्यू पर खेले गए पिछले दो मैचों में वैभव को बेंच पर बैठना पड़ा था, क्योंकि टीम मैनेमेंट ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी को वरीयता दी थी। दूसरे मैच से पहले वरुण चक्रवर्ती के बाहर होने के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। श्रेयस अय्यर ने संकेत दिया है कि वह आखिरी मैच के लिए लाइन-अप में कुछ बदलाव कर सकते हैं ताकि बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका मिले और वे वहां के हालात के आदी हो सकें। वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है, और शिवम दुबे की जगह एक अतिरिक्त गेंदबाज को शामिल किया जा सकता है।

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में भारत की संभावित XI

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर)/वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह

पढ़ें :- वैभव सूर्यवंशी को दूसरे टी20 में मौका मिलेगा या नहीं? आज ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Rise and Fall Season 2 : यमराज के अवतार में दिखे वीरेंद्र सहवाग, बोले-बैटिंग नहीं, सीधा लाइफ का स्कोरकार्ड चेक करने निकला हूं

Rise and Fall Season 2 : यमराज के अवतार में दिखे वीरेंद्र...

IND vs AFG Playing XI : आज वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग इलेवन में जगह पक्की! एशियन गेम्स से पहले कप्तान आजमाना चाहेंगे बेंच स्ट्रेंथ

IND vs AFG Playing XI : आज वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग इलेवन...

IND vs AFG 3rd T20I : आज अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AFG 3rd T20I : आज अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप...

वरुण चक्रवर्ती फिर चोटिल, एशियन गेम्स से बाहर: 22 साल के विप्रज निगम को आया टीम इंडिया का बुलावा

वरुण चक्रवर्ती फिर चोटिल, एशियन गेम्स से बाहर: 22 साल के विप्रज...

WPL 2027 : महिला प्रीमियर लीग के 5वें सीजन का एलान, जनवरी में होगा आगाज, जानें कब-कहां होगी नीलामी?

WPL 2027 : महिला प्रीमियर लीग के 5वें सीजन का एलान, जनवरी...

IPL 2027 Auction : चार साल बाद भारत में होगी आईपीएल की नीलामी, WPL ऑक्शन कोच्चि में होगा आयोजित

IPL 2027 Auction : चार साल बाद भारत में होगी आईपीएल की...