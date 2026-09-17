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Uttarakhand News : हेमकुंड साहिब में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, केदारनाथ घाटी में भारी बारिश और छाया घना कोहरा

हेमकुंड साहिब (Hemkund Sahib) में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में हुई इस बर्फबारी के साथ मौसम ने करवट ली है। इधर, रुद्रप्रयाग जिले (Rudraprayag District) के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। केदारनाथ घाटी (Kedarnath Valley) में भी बारिश का दौर जारी है।

By santosh singh 
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चमोली/ रुद्रप्रयाग। हेमकुंड साहिब (Hemkund Sahib) में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में हुई इस बर्फबारी के साथ मौसम ने करवट ली है। इधर, रुद्रप्रयाग जिले (Rudraprayag District) के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। केदारनाथ घाटी (Kedarnath Valley) में भी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम हो गई है। खराब मौसम के कारण यात्रियों और स्थानीय लोगों को आवाजाही के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन (Rudraprayag District Administration) ने खराब मौसम को देखते हुए तीर्थयात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। प्रशासन ने यात्रियों को यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और जोखिम वाले क्षेत्रों में अधिक सावधानी से आवाजाही करने को कहा है।

लगातार बारिश और कम दृश्यता को देखते हुए पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वालों को मौसम की स्थिति का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। प्रशासन की ओर से यात्रियों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान जोखिम वाले स्थानों पर विशेष रूप से सतर्क रहें।

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