हरिद्वार में पारिवारिक विवाद के दौरान बेटे ने बाप के सिर पर लाठी-डंडे से किया वार, मौत

हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार में चंडीघाट क्षेत्र से एक दिल दहला देनेवाली घटना सामने आई है। कथित तौर पर यहां चंडीघाट बस्ती में एक युवक ने अपने पिता पर लाठी-डंडों से हमला किया है, जिसमें पिता की मृत्यु मौके पर ही हो गई है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

पारिवारिक विवाद के बाद हुआ हमला

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह घटना चंडीघाट चौकी के अंतर्गत आने वाली चंडीघाट बस्ती की है। आज शनिवार सुबह पिता और पुत्र के बीच किसी घरेलू बात को लेकर अचानक विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अपने पिता पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया।

घायल पिता की मौके पर ही मृत्यु

हमले के दौरान पिता को गंभीर चोटें लगने के कारण पीड़ित की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना की खबर आस-पास के लोगों और परिजनों को मिलने तक यह वारदात हो चुकी थी।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की

इस घटना की सूचना मिलते ही चंडीघाट चौकी पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस प्रशासन इस संगीन मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटा रही हैं। साथ ही कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।