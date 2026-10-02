Video-बहराइच के अवध होटल में 26 साल का युवक, 46 की महिला पिंकी की लाश कमरे में पंखे से लटकी मिली, जांच में जुटी पुलिस

Video: The bodies of a 26-year-old man and a 46-year-old woman named Pinky were found hanging from the ceiling fan in a room at the Awadh Hotel in Bahraich; police have launched an investigation
बहराइच। यूपी के बहराइच जिले (Bahraich District) में एक होटल के कमरे में युवक और महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। दोनों पिछले करीब 9 दिनों से होटल में ठहरे हुए थे। गुरुवार को काफी देर तक कमरे से कोई गतिविधि नहीं होने पर होटल कर्मचारियों ने दरवाजा खोला, तो दोनों पंखे से लटके मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
मामला बहराइच के होटल अवध कैलाश (Hotel Awadh Kailash) का है, जहां 22 सितंबर से 26 साल का युवक रिंकू और 46 साल की महिला पिंकी ठहरी हुई थीं। रिंकू मूल रूप से श्रावस्ती का रहने वाला था, जबकि पिंकी गौतमबुद्ध नगर की रहने वाली और विवाहित बताई जा रही है। दोनों ने होटल में कमरा लेते समय प्राइवेट नौकरी करने और विभागीय काम से बहराइच आने की बात कही थी। इसके बाद होटल प्रबंधन ने उन्हें कमरा दे दिया। होटल कर्मचारियों के मुताबिक, दोनों की उम्र में काफी अंतर था, लेकिन उन्होंने इस बारे में उनसे कोई विशेष पूछताछ नहीं की। दोनों सामान्य तौर पर होटल में रह रहे थे और रोजाना अपनी जरूरत के मुताबिक सामान और खाने-पीने की चीजें मंगाते थे। कर्मचारियों ने बताया कि सुबह, दोपहर और शाम को चाय, नाश्ता और खाना समेत अन्य चीजों की डिमांड की जाती थी। होटल में उनके व्यवहार से किसी तरह की असामान्य स्थिति का अंदाजा नहीं लगा।
26 वर्ष क़े युवक संग 9 दिन से होटल में रुकी थी 46 वर्ष की महिला.. पंखे पर लटकी मिली दोनों की लाशें.. सुसाइड की आशंका
UP क़े बहराइच में अवध होटल क़े रूम में 22 सितम्बर से स्टे कर रही महिला व युवक की लाश कमरे में पंखे से लटकी मिली। श्रावस्ती का रहने वाला युवक रिंकू (26) व गौतमबुध… pic.twitter.com/EZBMeyJ2r4
— TRUE STORY (@TrueStoryUP) October 2, 2026
पढ़ें :- यूपी में सनसनीखेज वारदात, बहराइच जिले में परिवारिक विवाद में बेटे ने चार को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारा मौत के घाट उतारा
गुरुवार को करीब 10 बजे के बाद कमरा नंबर 201 से कोई गतिविधि नजर नहीं आई। काफी समय तक दरवाजा नहीं खुलने और अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर होटल कर्मचारियों को शक हुआ। इसके बाद कमरे को खोला गया, तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे में रिंकू और पिंकी दोनों के शव पंखे से लटके हुए थे। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। शुरुआती तौर पर दोनों के फांसी लगाकर जान देने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने अभी मौत की वजह को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। मौके से ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी या सुसाइड नोट सामने आने की बात नहीं कही गई है, जिससे यह पता चल सके कि दोनों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया?
पुलिस अब होटल में दोनों के ठहरने से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। कमरे की जांच के साथ-साथ होटल कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। दोनों के बीच क्या संबंध था और वे 22 सितंबर से बहराइच के इस होटल में क्यों ठहरे थे, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की परिस्थितियों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
फिलहाल, इस मामले में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया भी की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि 26 साल के रिंकू और 46 साल की पिंकी की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस उपाधीक्षक एन. डी. मिश्रा ने बताया कि बहराइच के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र स्थित होटल अवध कैलाश के कमरा नंबर 201 में एक युवक और युवती के शव फंदे से लटके मिले। होटल मैनेजर के मुताबिक, दोनों 22 सितंबर से पति-पत्नी के रूप में होटल में ठहरे हुए थे। शुक्रवार सुबह कमरे से कोई गतिविधि नजर नहीं आने पर मैनेजर को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और महिला पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचीं। होटल मैनेजर की मौजूदगी में और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराते हुए कमरे का दरवाजा खोला गया, जहां दोनों के शव फंदे से लटके मिले। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।