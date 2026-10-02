दिल्ली में गजब का ड्रामा! CM थलपति विजय से गले मिलने की जिद, जंतर-मंतर के पास सड़क पर लेट गई महिला

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर के पास एक महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। महिला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय से गले मिलने की जिद करते हुए बीच सड़क पर लेट गई। महिला का कहना था कि जब तक उसकी ‘अंतिम इच्छा’ पूरी नहीं होगी, वह सड़क से नहीं उठेगी। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बताया जा रहा है कि घटना 29 सितंबर की है। वीडियो में महिला को सड़क पर लेटे हुए देखा जा सकता है, जबकि दिल्ली पुलिस की महिला कर्मी उसे समझाकर वहां से हटाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाया कि सड़क पर इस तरह लेटने से आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, लेकिन वह अपनी जिद पर कायम रही।

On Sept 29, a girl in Delhi lay down in the middle of the road and said her last wish was to hug Vijay, the CM of Tamil Nadu. When a female police officer tried to move her, she said, “Don’t touch me, this is my right.”

Ye kaise bimari hai. Bharat ek content pradhan desh hai. pic.twitter.com/yRZ6rIQaeZ — Gargi🇮🇳 (@Gargi_108) September 30, 2026

वीडियो बनाने वाले शख्स के सवाल पर महिला ने कहा कि वह विजय थलपति को हग करना चाहती है और इसके बाद मरना चाहती है। महिला ने इसे अपनी अंतिम इच्छा बताया। इसी दौरान जब पुलिसकर्मियों ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसने विरोध करते हुए कहा, ‘डोंट टच मी, दिस इज माय राइट।’

काफी देर तक समझाने के बावजूद महिला सड़क से उठने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने अन्य पुलिसकर्मियों की मदद ली और उसे सड़क से उठाकर वहां से हटा दिया।

बताया जा रहा है कि इस घटना का वीडियो कंटेंट क्रिएटर सैयद कमर अली ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।