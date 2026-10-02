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लुधियाना आर्मी कैंप में शर्मनाक वारदात, मदद के बहाने घर में घुसा जवान, साथी फौजी की पत्नी से दुष्कर्म का आरोप

पंजाब के लुधियाना में स्थित जगराओं ब्रिज के समीप सीजी आर्मी कैंप से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। इस कैंप में तैनात करीब 25 वर्षीय एक जवान पर अपने ही दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला आज यानी 2 अक्टूबर 2026 को सामने आया है।

By Sushil Sah 
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लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में स्थित जगराओं ब्रिज के समीप सीजी आर्मी कैंप से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। इस कैंप में तैनात करीब 25 वर्षीय एक जवान पर अपने ही दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला आज यानी 2 अक्टूबर 2026 को सामने आया है।

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क्वार्टर दिलाने में मदद के बाद घर आने-जाने लगा आरोपी

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता का पति भारतीय सेना में तैनात है। उसे लुधियाना के सीजी आर्मी कैंप में सरकारी क्वार्टर मिला था। वहीं पर महिला अपनी बेटी के साथ ही रहती थी। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी जवान 152 C रेजीमेंट में तैनात था और कैंप की देखरेख तथा प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़ा था। बता दें कि महिला के आरोप के अनुसार, आरोपी ने शुरुआत में परिवार को सरकारी क्वार्टर दिलाने और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं में मदद की। इसके बाद वह मदद और अन्य जरूरतों का हवाला देकर महिला के घर आने-जाने लगा। समय के साथ दोनों के बीच बातचीत और मेलजोल बढ़ गया।

विरोध करने पर पति से तलाक करवाने की धमकी का आरोप

महिला ने शिकायत में आरोप लगाया है कि बाद में जवान उस पर जबरदस्ती संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। महिला के मुताबिक, विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर उसे धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में अपने पति को बताया तो वह उनका तलाक करवा देगा।

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28 सितंबर को गेस्ट रूम में बुलाने का आरोप

इस मामले में पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, बीते 28 सितंबर 2026 को आरोपी ने महिला को फोन करके कैंप के एक गेस्ट रूम में बुलाया। महिला के वहां पहुंचने के बाद आरोपी ने उसकी इच्छा के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती की। इस शर्मनाक घटना के बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस अब महिला के लगाए गए आरोपों, घटनाक्रम और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है।

BNS की धारा 64 में केस दर्ज

महिला की शिकायत के आधार पर लुधियाना की डिवीजन नंबर-5 पुलिस ने 1 अक्टूबर को आरोपी जवान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 के तहत मामला दर्ज किया। जांच की जिम्मेदारी एक एएसआई को सौंपी गई है। पुलिस घटना से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।

फिलहाल आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप पुलिस जांच का विषय हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

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