लवलीना बोरगोहेन ने अपने बर्थडे पर जीता गोल्ड मेडल, भारत के लिए 12 साल का इंतजार हुआ खत्म

Lovlina Borgohain wins Gold : एशियन गेम्स में महिलाओं की बॉक्सिंग में भारत के 12 साल के गोल्ड मेडल के इंतज़ार को खत्म हो गया है। लवलीना बोरगोहेन ने शुक्रवार को 75 किलोग्राम कैटेगरी के फ़ाइनल में चीन की ज़ियी बाओ को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना ने बाओ को 5-0 के सर्वसम्मत फ़ैसले से हराया।

ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना ने इस जीत के साथ पिछले एशियन गेम्स में जीते सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदल दिया; पिछले गेम्स के फ़ाइनल में उन्हें चीन की ही बॉक्सर ली कियान से हार का सामना करना पड़ा था। लवलीना दिग्गज एमसी मैरी कॉम के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गईं। मैरी कॉम ने इंचियोन में हुए 2014 एशियन गेम्स में फ्लाईवेट (51 किलोग्राम) कैटेगरी का टाइटल जीता था।

भारतीय बॉक्सरों ने आइची-नागोया में छह मेडल पक्के करके पिछले गेम्स के मुकाबले अपने प्रदर्शन को बेहतर किया है। प्रिया घांघस (60 किलोग्राम), कपिल पोखरिया (90 किलोग्राम) और नरेंद्र बेरवाल (+90 किलोग्राम) ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीते, जबकि परवीन हुड्डा (65 किलोग्राम) और अंकुश पांघल (80 किलोग्राम) आज बाद में गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला करेंगे।